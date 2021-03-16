Новые санкции против России: в чём интерес Венгрии

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Ольга Чародий
Журналист EUobserver Эндрю Реттман со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах ЕС, пишет о готовящемся пакете санкций в отношении Москвы, Китая и других стран. При этом сообщил, что Венгрия пригрозила наложить вето на них. В чём интерес Венгрии – и может ли она наложить на санкции вето? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.
Флаг Венгрии (фото из открытых источников)
Эксперт по международной политике в Украинском институте
будущего Илия Куса поясняет: "Венгрия может наложить вето на любые решения
ЕС, включая о введении санкций. Такое уже было, когда Греция накладывала вето
на санкции против Беларуси, пока ЕС не учёл их позицию по спору с
Турцией".
По словам эксперта, интерес Венгрии — в стабильных отношениях
с Россией.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр
Мусиенко считает заявления официального Будапешта о возможности ветирования
новых санкций, в том числе антироссийских, вполне предсказуемыми.
Вместе с тем, по его мнению, дальше заявлений всё вряд ли
зайдет.
Как сообщал портал "Комментарии", Венгрия — страна с которой Украина имеет достаточно напряженные отношения. Они ухудшились после 2017 года, когда был принят новый закон об образовании. Тогда же руководство Венгрии стало блокировать заседания Украина-НАТО. Правительство Венгрии также неоднократно заявляло о нарушении прав венгров, живущих в Украине. Все это не могло остаться вне поле зрения дипломатических ведомств обеих стран.
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