Новые санкции против России: в чём интерес Венгрии

Журналист EUobserver Эндрю Реттман со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах ЕС, пишет о готовящемся пакете санкций в отношении Москвы, Китая и других стран. При этом сообщил, что Венгрия пригрозила наложить вето на них. В чём интерес Венгрии – и может ли она наложить на санкции вето? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Флаг Венгрии (фото из открытых источников)

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса поясняет: "Венгрия может наложить вето на любые решения ЕС, включая о введении санкций. Такое уже было, когда Греция накладывала вето на санкции против Беларуси, пока ЕС не учёл их позицию по спору с Турцией".

По словам эксперта, интерес Венгрии — в стабильных отношениях с Россией.

"Будапешт придерживается более прагматичной многовекторной политики, считая, что ЕС не должен идти на конфронтацию с Москвой. К тому же, венгры уже давно призывают смягчить санкции против РФ, считая, что они приносят больше вреда, чем пользы. Но я не думаю, что Будапешт в одностороннем порядке заблокирует санкции, — отмечает Илия Куса. — Скорее всего, решение всё же примут. Но эти санкции будут касаться исключительно нарушений прав человека. То есть, вводиться будут персональные блокирующие ограничения, а не секторальные санкции".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает заявления официального Будапешта о возможности ветирования новых санкций, в том числе антироссийских, вполне предсказуемыми.



"Политики премьер-министр Венгрии Виктора Орбана зачастую идет фактически вразрез с линией центрально-еропейской политики, вразрез Брюсселю. Все его избирательная кампания, вся его деятельность построена на поиске внешних врагов для Венгрии и якобы устранении угроз для венгерского государства. Также Орбан и его соратники декларирует якобы консервативные ценности – в пику либеральным, которые поддерживает Брюссель. В общем, венгерское руководство пытается максимально играть на поддержания (или якобы поддержании) хороших отношений с РФ", — подчеркивает Александр Мусиенко.

Вместе с тем, по его мнению, дальше заявлений всё вряд ли зайдет.

"Будапешт куда более зависим от Брюсселя, нежели от Москвы, — поясняет эксперт. — И достаточно официальным представителям ЕС перекрыт финансирование, дотации, которые получала и продолжает получать Венгрия от Брюсселя, — это будет очень серьезным ударом. В Венгрии это понимают. Поэтому, думаю, она пока останется проводником российских интересов в ЕС, но до серьезных демаршей типа наложения вето на санкции дело не дойдет".

Как сообщал портал "Комментарии", Венгрия — страна с которой Украина имеет достаточно напряженные отношения. Они ухудшились после 2017 года, когда был принят новый закон об образовании. Тогда же руководство Венгрии стало блокировать заседания Украина-НАТО. Правительство Венгрии также неоднократно заявляло о нарушении прав венгров, живущих в Украине. Все это не могло остаться вне поле зрения дипломатических ведомств обеих стран.



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