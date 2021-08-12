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Общественный транспорт не будет работать почти месяц: какие ограничения вводят в Грузии

В стране продолжают вводить жесткие карантинные ограничения

сегодня, 19:30
Автор:

Козлова Альбіна

В Грузии из-за новой волны вспышки COVID-19 вводят жесткие карантинные ограничения. Правительство Грузии уже приняло решение об остановке работы общественного транспорта на три недели. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Общественный транспорт не будет работать почти месяц: какие ограничения вводят в Грузии

В Грузии остановили общественный транспорт, фото Anadolu Agency

С субботы, 14 августа, до 4 сентября муниципальный транспорт ездить не будет. По словам главы оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 Георгия Гибрадзе, междугородные рейсы отменять не будут.

В Грузии временно вводят запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Также закроют детские развлекательные центры и ограничат работу заведений общественного питания. За нарушение карантинных требований или проведения свадеб, поминок, юбилеев заведения будут штрафовать на более чем 3 тысячи долларов (более 86 000 грн).

В свою очередь председатель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе подал предложение ограничить посещение фитнес-центров и салонов красоты. Посещать рестораны, фитнес-центры и салоны без ограничений смогут лишь вакцинированы граждане. Остальным придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов, или экспресс-теста на антиген, сделанного в течение последних 24 часов. Впрочем, это предложение еще рассматривается.

Большинство грузин снова начнет работать из дома.

Ранее сообщалось, что в Грузии вернули обязательный масочный режим даже на улице, если собирается группа более пяти человек. Нарушители будут оштрафованы на шесть долларов (примерно 173 гривны).

В стране ежедневно регистрируют более 5000 новых случаев заражения COVID-19. На 12 августа в Грузии болеет COVID-19 более 10% населения — 47 627 человек. Резкий рост числа инфицированных наблюдается с июля.

Как сообщал портал "Комментарии", перед визитом Зеленского Грузия помиловала двух украинцев.


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Источник: https://www.ekhokavkaza.com/a/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-%D0%
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