Организатором «голой фотосессии» с моделями в Дубае оказался выходец из Украины – СМИ

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Ольга Чародий
Основным организатором вечеринки с голыми моделями в Дубае,
после которой были арестованы 12 украинок, предположительно, был выходец из
Украины и гражданин США, финансист, галерист и консультант американской
Демократической партии Виталий Гречин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Девушки (фото из открытых источников)
Как сообщается, Гречин еще подростком вместе с семьей
эмигрировал в США. В свое время он пожертвовал крупную сумму на президентскую
кампанию Барака Обамы. У Виталия, по словам его киевского коллеги, есть свой
собственный фейковый "Плейбой". Через сайт американский галерист
набирал девушек из далеких городов, которые хотели модельной славы, а после
распоряжался ими по своему художественному усмотрению, сообщает канал.
Генеральный прокурор Дубая заявил, что расследование дела о
"голой фотосессии" в отеле Dubai Marina, а также об изготовлении и
хранении порнографических материалов завершено.
Все подозреваемые по делу заключены в тюрьму и вскоре будут депортированы— "за поведение, противоречащее общественной морали".
Напомним, Австралийская блогерша и фитнес-модель Тэмми Хемброу совместно с брендом одежды Boohoo x Hembrows представила новую коллекцию бикини. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме. Новая модель купальников оформлена прозрачными вставками и силиконовыми браслетами. Отмечается, что упомянутый купальник доступен на сайте интернет-магазина Boohoo в двух цветах: черном и лиловом. Его стоимость с учетом скидки составляет 10 долларов.Поклонники Хемброу сразу же завалили комплиментами австралийку. По их мнению, это новое веяние в моде и в скором времени у каждой девушки будет данный предмет одежды.
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