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Организатором «голой фотосессии» с моделями в Дубае оказался выходец из Украины – СМИ

Генеральный прокурор Дубая заявил, что расследование дела о "голой фотосессии" в отеле Dubai Marina, а также об изготовлении и хранении порнографических материалов завершено

6 апреля 2021, 23:47
Автор:

Ольга Чародий

Основным организатором вечеринки с голыми моделями в Дубае, после которой были арестованы 12 украинок, предположительно, был выходец из Украины и гражданин США, финансист, галерист и консультант американской Демократической партии Виталий Гречин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Организатором «голой фотосессии» с моделями в Дубае оказался выходец из Украины – СМИ

Девушки (фото из открытых источников)

Как сообщается, Гречин еще подростком вместе с семьей эмигрировал в США. В свое время он пожертвовал крупную сумму на президентскую кампанию Барака Обамы. У Виталия, по словам его киевского коллеги, есть свой собственный фейковый "Плейбой". Через сайт американский галерист набирал девушек из далеких городов, которые хотели модельной славы, а после распоряжался ими по своему художественному усмотрению, сообщает канал.

Генеральный прокурор Дубая заявил, что расследование дела о "голой фотосессии" в отеле Dubai Marina, а также об изготовлении и хранении порнографических материалов завершено.

Все подозреваемые по делу заключены в тюрьму и вскоре будут депортированы— "за поведение, противоречащее общественной морали".

Напомним, Австралийская блогерша и фитнес-модель Тэмми Хемброу совместно с брендом одежды  Boohoo x Hembrows представила новую коллекцию бикини. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме.  Новая модель купальников оформлена  прозрачными вставками и силиконовыми браслетами. Отмечается, что упомянутый купальник доступен на сайте интернет-магазина Boohoo в двух цветах: черном и лиловом. Его стоимость с учетом скидки составляет 10 долларов.

Поклонники Хемброу сразу же завалили комплиментами австралийку. По их мнению, это новое веяние в моде и в скором времени у каждой девушки будет данный предмет одежды. 


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Источник: https://t.me/breakingmash/24612
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