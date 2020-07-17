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От бубонной чумы в Азии начали умирать люди

Подросток из Монголии мог заразиться бубонной чумой, съев мясо дикого животного

сегодня, 08:57
Автор:

Виолетта Комаровская
От бубонной чумы в Азии начали умирать люди

Новый случай бубонной чумы зафиксировали в Монголии. В этот раз опасную инфекцию подхватил 16-летний подросток. Накануне от съел мясо дикого сурка, сообщает агенство Синьхуа. 

Мальчика привезли в местную больницу в провинции Говь-Алтай после того, как у него резко поднялась температура. Это один из главных симптомов бубонной чумы. У врачей почти нет сомнений, что именно эта инфекция и уложила подростка на больничную койку. Сейчас они ждут официального подтверждения с лаборатории. Мальчика поместили в изоляцию, чтобы он не мог контактировать с другими больными.

Родные пациента рассказали, что накануне он ел мясо дикого сурка. Сурки в Монголии считают деликатесом. Особенно ценятся почки животного, которые едят сырыми. И именно сурки, по данным врачей, являются главными переносчиками бубонной чумы в стране. 

К слову, это не первый случай бубонной чумы в Монголии. Ранее там даже объявили карантин. А несколько дней тому от чумы скончался 15-летний парень. Он стал первым погибшим во время новой вспышки. Врачи выяснили, что чумой подросток заразился от сурка, которого съел незадолго до смерти.

Сама вспышка бубонной чумы в Монголии началась в начале июля. Тогда подхватили опасную инфекцию двое местных жителей. И, как выяснилось, они тоже ели сурков. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что бубонную чуму впервые за долгое время зафиксировали в американском штате Колорадо. 


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