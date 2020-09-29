От Фрейда до Трампа: как выглядят визитки самых известных людей планеты

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Виолетта Комаровская
Визитная карточка издавна служила для того, чтобы идентифицировать человека. Традиционно на ней размещают полное имя человека, его должность и контактные данные: телефон или адрес. Однако, если присмотреться, то визитка может рассказать о человеке гораздо больше: о его предпочтениях, профессии или даже характере. Чтобы доказать это, портал billionnews.ru собрал визитные карточки людей, известных всему миру. Посмотрим, какие скрытые шифры хранят они.
Визитная карточка. Фото: hansanglab.com
Вот, к примеру, визитные карточки нескольких американских президентов:
Авраам Линкольн, 16-й президент США
Барак Обама, 44-й президент США
Дональд Трамп, 45-й президент США
А вот еще несколько визиток, принадлежавших в разное время мировым лидерам:
Фидель Кастро, бывший премьер-министр Кубы
Адольф Гитлер, лидер нацистской Германии
Владимир Путин, президент Российской Федерации
А так свои визитки оформили те, кто сделали революцию в цифровом мире:
Билл Гейтс, создатель Microsoft
Марк Цукерберг, основатель Facebook
Стив Джобс, основатель Apple
Ларри Пейдж, разработчик и сооснователь Google
И бонус:
Альбер Эйнштейн, физик-теоретик
Зигмунд Фрейд, психолог
Гудини, американский иллюзионист
Нил Армстронг, первый астронавт, ступивший на Луну
Уолт Дисней, художник-мультипликатор
Энди Уорхол, художник
Чья визитка вам понравилась больше всего?
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