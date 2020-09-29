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От Фрейда до Трампа: как выглядят визитки самых известных людей планеты

Порой визитка может рассказать о человеке гораздо больше, чем просто имя и контактные данные

29 сентября 2020, 15:01 comments1060
Автор:

Виолетта Комаровская

Визитная карточка издавна служила для того, чтобы идентифицировать человека. Традиционно на ней размещают полное имя человека, его должность и контактные данные: телефон или адрес. Однако, если присмотреться, то визитка может рассказать о человеке гораздо больше: о его предпочтениях, профессии или даже характере. Чтобы доказать это, портал billionnews.ru собрал визитные карточки людей, известных всему миру. Посмотрим, какие скрытые шифры хранят они.

От Фрейда до Трампа: как выглядят визитки самых известных людей планеты

Визитная карточка. Фото: hansanglab.com

Вот, к примеру, визитные карточки нескольких американских президентов:

Авраам Линкольн, 16-й президент США


Барак Обама, 44-й президент США



Дональд Трамп, 45-й президент США



А вот еще несколько визиток, принадлежавших в разное время мировым лидерам: 

Фидель Кастро, бывший премьер-министр Кубы



Адольф Гитлер, лидер нацистской Германии



Владимир Путин, президент Российской Федерации



А так свои визитки оформили те, кто сделали революцию в цифровом мире: 

Билл Гейтс, создатель Microsoft


Марк Цукерберг, основатель Facebook



Стив Джобс, основатель Apple



Ларри Пейдж, разработчик и сооснователь Google



И бонус: 

Альбер Эйнштейн, физик-теоретик



Зигмунд Фрейд, психолог



Гудини, американский иллюзионист



Нил Армстронг, первый астронавт, ступивший на Луну



Уолт Дисней, художник-мультипликатор



Энди Уорхол, художник


 

Чья визитка вам понравилась больше всего? 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о самых красивых преступницах мира. 



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