От Фрейда до Трампа: как выглядят визитки самых известных людей планеты

Визитная карточка издавна служила для того, чтобы идентифицировать человека. Традиционно на ней размещают полное имя человека, его должность и контактные данные: телефон или адрес. Однако, если присмотреться, то визитка может рассказать о человеке гораздо больше: о его предпочтениях, профессии или даже характере. Чтобы доказать это, портал billionnews.ru собрал визитные карточки людей, известных всему миру. Посмотрим, какие скрытые шифры хранят они.

Визитная карточка. Фото: hansanglab.com

Вот, к примеру, визитные карточки нескольких американских президентов:

Авраам Линкольн, 16-й президент США





Барак Обама, 44-й президент США









Дональд Трамп, 45-й президент США









А вот еще несколько визиток, принадлежавших в разное время мировым лидерам:

Фидель Кастро, бывший премьер-министр Кубы









Адольф Гитлер, лидер нацистской Германии









Владимир Путин, президент Российской Федерации









А так свои визитки оформили те, кто сделали революцию в цифровом мире:

Билл Гейтс, создатель Microsoft







Марк Цукерберг, основатель Facebook









Стив Джобс, основатель Apple









Ларри Пейдж, разработчик и сооснователь Google









И бонус:

Альбер Эйнштейн, физик-теоретик









Зигмунд Фрейд, психолог









Гудини, американский иллюзионист









Нил Армстронг, первый астронавт, ступивший на Луну









Уолт Дисней, художник-мультипликатор









Энди Уорхол, художник





Чья визитка вам понравилась больше всего?

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