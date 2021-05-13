logo
Русский Українська

BTC/USD

50375.17

ETH/USD

3918.39

LTC/USD

322.41

USD/UAH

27.75

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир Палестино-израильский конфликт набирает обороты - новые подробности (Видео)
commentss НОВОСТИ Все новости

Палестино-израильский конфликт набирает обороты - новые подробности (Видео)

Стало известно новые детали конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС

сегодня, 10:57
Автор:

Кириєнко Анна








С начала этой недели палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 1,6 тыс. ракет. В то же время военные Израиля ответили поражением 600 военных целей. Конфликт между двумя сторонами все больше обостряется. Об этом свидетельствуют новости из местных СМИ.

Палестино-израильский конфликт набирает обороты - новые подробности (Видео)

Палестино-израильский кризис - новые детали конфликта. Фото: russiancouncil.ru

Из-за напряженной ситуации и ракетных обстрелов в Израиле погибли шесть мирных людей и один военный.


Армии Израиля удалось ликвидировать около трех десятков оперативников группировки ХАМАС и "Исламского джихада", включая несколько высокопоставленных руководителей.

Как отмечает официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, ХАМАС выстраивает жестокую тактику, которая препятствует военным Израиля, которые выполняют спецоперации.

Группировка намеренно размещает военные объекты среди густонаселенных гражданских районов сектора Газа. Поэтому израильтянам приходится с максимальной осторожностью добираться до объектов группировки ХАМАС, чтобы не нанести ущерб мирному населению во время боевых действий.


Стоит отметить, что Израиль поддержал президент США Джозеф Байден. Лидер Америки провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого выразил "непоколебимую поддержку безопасности Израиля и законное праву Израиля защищать себя".

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с палестинским лидером Махмудом Аббасом — соперником "ХАМАСа" в борьбе за власть в занятом Израилем Западном берегу реки Иордан.

Наиболее вероятно, что Америка отправит своего представителя на Ближний Восток. Власти США надеются, что их человек сможет помочь ослаблению напряжения отношениях между Израилем и палестинцами.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал, какие есть варианты развития событий и варианты выхода из палестино-израильского конфликта. Мнения экспертов узнавайте в нашем материале.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unn.com.ua/uk/news/1928675-armiya-oboroni-izrayilyu-povidomila-scho-atakuvala-600-viyskovikh-tsiley-u-sektori-gazi
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ