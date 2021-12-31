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Пандемия затянется на неопределенный период: в ВОЗ рассказали почему

Пандемия затянется из-за мутаций коронавируса, которые могут быть устойчивыми к вакцинам

сегодня, 11:00
Автор:

Козлова Альбіна
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Пандемия затянется на неопределенный период: в ВОЗ рассказали почему

Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что могут появиться новые мутированные варианты коронавируса, в отношении которых вакцины будут неэффективными. Таким образом, прогнозов, когда завершится пандемия, сделать невозможно. Об этом сообщает cnbc.

"Поскольку эта пандемия затягивается, вполне возможно, что новые варианты могут стать полностью устойчивыми к текущим вакцинам, что потребует адаптации вакцины", – сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

Тедрос забил тревогу, поскольку фиксируют рекордные показатели случаев COVID-19 во многих странах, в том числе в США. Новый всплеск вызван распространением нового варианта Омикрона.

По мнению директора ВОЗ, деятельность мировых политических лидеров способствовала распространению новых вариантов и возникновению мутаций. Поскольку не все страны получили достаточное количество вакцин для населения. Это может быть одной из причин, почему вирус продолжает мутировать и появился Омикрон.

Кроме того, на ситуацию с пандемией влияет и то, что дезинформация, часто распространяющаяся в сети интернет антивакцинаторами, подрывает доверие граждан к системе здравоохранения и мешает бороться с распространением болезни. По словам Тедроса, из-за дезинформации люди колебались по поводу вакцинации, а это "сейчас приводит к непропорциональной смертности невакцинированных".

Если появится устойчивый к вакцине штамм вируса, их производителям придется разрабатывать новые, а значит, в мире возникнет новый дефицит вакцин от коронавируса. Поэтому для стран важно наращивать производственные мощности на местах. Однако общий прогноз достаточно "оптимистичен" и острая стадия пандемии может закончиться в 2022 году.

Как сообщал портал "Комментарии", врач-инфекционист рассказал, нужно ли украинцам волноваться из-за распространения "Омикрона".


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Источник: https://www.cnbc.com/2021/12/29/who-warns-vaccine-resistant-covid-variants-could-emerge-amid-pandemic.html
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