Пандемия затянется на неопределенный период: в ВОЗ рассказали почему

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Козлова Альбіна
Вакцинация от COVID-19, фото из открытых источников
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что могут появиться новые мутированные варианты коронавируса, в отношении которых вакцины будут неэффективными. Таким образом, прогнозов, когда завершится пандемия, сделать невозможно. Об этом сообщает cnbc.
Тедрос забил тревогу, поскольку фиксируют рекордные показатели случаев COVID-19 во многих странах, в том числе в США. Новый всплеск вызван распространением нового варианта Омикрона.
По мнению директора ВОЗ, деятельность мировых политических лидеров способствовала распространению новых вариантов и возникновению мутаций. Поскольку не все страны получили достаточное количество вакцин для населения. Это может быть одной из причин, почему вирус продолжает мутировать и появился Омикрон.
Если появится устойчивый к вакцине штамм вируса, их производителям придется разрабатывать новые, а значит, в мире возникнет новый дефицит вакцин от коронавируса. Поэтому для стран важно наращивать производственные мощности на местах. Однако общий прогноз достаточно "оптимистичен" и острая стадия пандемии может закончиться в 2022 году.
Как сообщал портал "Комментарии", врач-инфекционист рассказал, нужно ли украинцам волноваться из-за распространения "Омикрона".
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