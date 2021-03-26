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Папа Римский урезал зарплаты священников из-за COVID-19

Папа Франциск издал указ, вводящий пропорциональные сокращения, начиная с 1 апреля

сегодня, 06:25
Автор:

Ольга Чародий

Папа Римский Франциск приказал сократить заработную плату кардиналам на 10% и снизить зарплату большинства других священнослужителей, работающих в Ватикане. Такое решение было принято для того, чтобы сохранить рабочие места   сотрудников, которые не имеют сана, пишет Reuters.

Папа Римский урезал зарплаты священников из-за COVID-19

Папа Римский (фото из открытого источника)

Папа   Франциск распорядился сократить на 10% заработную плату кардиналам, а также на 3-8% для большей части священнослужителей. Изменения вступят в силу с апреля.  При этом Папа Римский  пообещал, что большинство служащих с низкой квалификацией не пострадают из-за сокращений, поскольку он  не хочет увольнять людей в непростые для экономики времена.

При этом глава католической церкви признался, что  Ватикан из-за пандемии испытывает дефицит ресурсов, при том, что в среднем   кардиналы   в Ватикане   получают зарплату в размере 4-5 тысяч евро в месяц, при этом имея льготу на оплату жилья.

Напомним, Американская фармацевтическая компания Pfizer начала испытания новых таблеток, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Это первое лекарство в мире, которое может помочь больному преодолеть COVID-19 при первых признаках вируса. Главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен заявил, что благодаря препаратам коронавирус можно будет лечить как простуду или грипп. В сообщении отмечается, что препараты успешно прошли лабораторные исследования. Сейчас компания переходит ко второму этапу — тестированию на людях. Пока кандидат называется PF-07321332.

Препарат предотвращает репликации вируса в клетках. Кроме того, компания Pfizer занимается разработкой препарата, который необходимо вводить внутривенно. Лекарства помогут пациентам, которые имеют осложнения от коронавируса, легче пережить перетекание болезни.


 


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Источник: Reuters
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comments

Обусуждения

Василий

сегодня, 07:12

А этим закоренелым врагам народов всей ЗЕМЛИ,ещё и зарплату платят..Это безумство поллное...Их всех нужно сжечь ,как делаютих ставленники устраивая воины и бесчинства на ЗЕМЛЕ. и миллиарды погибших..

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