Папа Римский урезал зарплаты священников из-за COVID-19

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Ольга Чародий
Папа Римский Франциск приказал сократить заработную плату кардиналам на 10% и снизить зарплату большинства других священнослужителей, работающих в Ватикане. Такое решение было принято для того, чтобы сохранить рабочие
места сотрудников, которые не имеют
сана, пишет Reuters.
Папа Римский (фото из открытого источника)
Папа Франциск
распорядился сократить на 10% заработную плату кардиналам, а также на 3-8% для
большей части священнослужителей. Изменения вступят в силу с апреля. При этом Папа Римский пообещал, что большинство служащих с низкой
квалификацией не пострадают из-за сокращений, поскольку он не хочет увольнять людей в непростые для
экономики времена.
При этом глава католической церкви признался, что Ватикан из-за пандемии испытывает дефицит ресурсов, при том, что в среднем кардиналы в Ватикане получают зарплату в размере 4-5 тысяч евро в месяц, при этом имея льготу на оплату жилья.
Напомним, Американская фармацевтическая компания Pfizer начала испытания новых таблеток, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Это первое лекарство в мире, которое может помочь больному преодолеть COVID-19 при первых признаках вируса. Главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен заявил, что благодаря препаратам коронавирус можно будет лечить как простуду или грипп. В сообщении отмечается, что препараты успешно прошли лабораторные исследования. Сейчас компания переходит ко второму этапу — тестированию на людях. Пока кандидат называется PF-07321332.
Препарат предотвращает репликации вируса в клетках. Кроме того, компания Pfizer занимается разработкой препарата, который необходимо вводить внутривенно. Лекарства помогут пациентам, которые имеют осложнения от коронавируса, легче пережить перетекание болезни.
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Василий
сегодня, 07:12
А этим закоренелым врагам народов всей ЗЕМЛИ,ещё и зарплату платят..Это безумство поллное...Их всех нужно сжечь ,как делаютих ставленники устраивая воины и бесчинства на ЗЕМЛЕ. и миллиарды погибших..