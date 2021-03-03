Папа Римский Бенедикт XVI рассказал, почему покинул Ватикан

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Ольга Чародий
Бенедикт XVI, 93-летний экс-Папа Римский, поделился
подробностями принятого решения. По его словам, он сделал столь важный шаг
осознанно и не жалеет о сделанном выборе, сообщает dw.com.
Бенедикт XVI (фото из открытых источников)
Сейчас бывший глава католической церкви живет в
монастыре, находящемся в Ватиканских садах. По словам священника, на склоне лет
ему хочется покоя и созерцания.
Напомним, Папа Римский Франциск планирует ввести еще один праздник. О своем намерении понтифик недавно сообщил в Twitter-аккаунте. Франциск заявляет, что к основным праздникам нужно добавить день для поздравления бабушек и дедушек. Священнослужитель аргументирует свое мнение и убеждает, почему этот праздник действительно нужен.Стоит добавить, что День дедушек и бабушек уже существует, однако неофициально. Создан праздник еще в 2009 году в Нидерландах. Местные цветоводы хотели осчастливить старшее поколение и предложили дарить своим дедушкам и бабушкам живые цветы в горшках. День дедушек и бабушек отмечается почти в тридцати странах мира, в том числе и в Украине. Праздник приходится на 28 октября.
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