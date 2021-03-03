Папа Римский Бенедикт XVI рассказал, почему покинул Ватикан

Бенедикт XVI, 93-летний экс-Папа Римский, поделился подробностями принятого решения. По его словам, он сделал столь важный шаг осознанно и не жалеет о сделанном выборе, сообщает dw.com.

Бенедикт XVI (фото из открытых источников)

"Это было трудное решение, однако я принял его в полном сознании и полагаю, что сделал хорошо. Некоторые мои немного фанатичные друзья до сих пор раздражены. Они не захотели одобрить мой выбор. Думаю о конспиративных теориях, которые за ним последовали. Они не хотят верить в то, что этот выбор был сделан сознательно, но моя совесть чиста", — сказал Бенедикт XVI.

Сейчас бывший глава католической церкви живет в монастыре, находящемся в Ватиканских садах. По словам священника, на склоне лет ему хочется покоя и созерцания. Бенедикт XVI занимал свой пост с апреля 2005 года, но 11 февраля 2013 года внезапно сообщил о своем решении отречься от престола.

Напомним, Папа Римский Франциск планирует ввести еще один праздник. О своем намерении понтифик недавно сообщил в Twitter-аккаунте. Франциск заявляет, что к основным праздникам нужно добавить день для поздравления бабушек и дедушек. Священнослужитель аргументирует свое мнение и убеждает, почему этот праздник действительно нужен.

Стоит добавить, что День дедушек и бабушек уже существует, однако неофициально. Создан праздник еще в 2009 году в Нидерландах. Местные цветоводы хотели осчастливить старшее поколение и предложили дарить своим дедушкам и бабушкам живые цветы в горшках. День дедушек и бабушек отмечается почти в тридцати странах мира, в том числе и в Украине. Праздник приходится на 28 октября.





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