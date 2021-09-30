logo
Русский Українська

BTC/USD

43329.17

ETH/USD

3000.74

LTC/USD

152.10

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Остальной мир ПАСЕ создаст группу для контроля ситуации с мигрантами на границе с Беларусью
commentss НОВОСТИ Все новости

ПАСЕ создаст группу для контроля ситуации с мигрантами на границе с Беларусью

Европарламент одобрил соответствующую резолюцию

сегодня, 20:45
Автор:

Козлова Альбіна

ПАСЕ приняла резолюцию с поправкой украинского нардепа. Речь идет о мониторинге ситуации с нелегальными мигрантами на границах стран Евросоюза, граничащих с Беларусью. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

ПАСЕ создаст группу для контроля ситуации с мигрантами на границе с Беларусью

Литва укрепляет свои границы, фото Reuters

Поддержали резолюцию "Ситуация на границах Латвии, Литвы и Польши в связи с усилением миграционного давления на границы с Беларусью" 58 делегатов.

Итак, теперь в Совете Европы появится орган, который будет осуществлять этот мониторинг на постоянной основе. По словам нардепа, предложение он такое выдвигал уже длительное время, а во время дебатов российская делегация всячески противилась принятию резолюции и пыталась отменить поправку.

Депутат убежден, что эта группа теперь позволит защищать права людей в соседней стране от их нарушения.

"Обратил внимание на речь делегата из России Александра Башкина, который взялся защищать Лукашенко и рассказывать абсолютный бред о мигрантах из Ирака, которых сумасшедший диктатор использует в качестве давления на Европу", — написал Гончаренко.

Народный избранник добавил, что во время своего выступления на дебатах призвал Европарламент усилить санкции против Беларуси и создать ей полную экономическую блокаду.

Как сообщал портал "Комментарии" в разных городах Беларуси проведены задержания граждан после убийства работника Комитета государственной безопасности. Правозащитники говорят, что задержания могут быть связаны с комментариями в соцсетях. Задержания проводились работниками КГБ 29 сентября в более чем девяти городах Беларуси. Уже выяснено личные данные 30 человек, о задержании которых правозащитникам сообщили их родственники.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ