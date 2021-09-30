ПАСЕ создаст группу для контроля ситуации с мигрантами на границе с Беларусью

ПАСЕ приняла резолюцию с поправкой украинского нардепа. Речь идет о мониторинге ситуации с нелегальными мигрантами на границах стран Евросоюза, граничащих с Беларусью. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Литва укрепляет свои границы, фото Reuters

Поддержали резолюцию "Ситуация на границах Латвии, Литвы и Польши в связи с усилением миграционного давления на границы с Беларусью" 58 делегатов.

Итак, теперь в Совете Европы появится орган, который будет осуществлять этот мониторинг на постоянной основе. По словам нардепа, предложение он такое выдвигал уже длительное время, а во время дебатов российская делегация всячески противилась принятию резолюции и пыталась отменить поправку.

Депутат убежден, что эта группа теперь позволит защищать права людей в соседней стране от их нарушения.

"Обратил внимание на речь делегата из России Александра Башкина, который взялся защищать Лукашенко и рассказывать абсолютный бред о мигрантах из Ирака, которых сумасшедший диктатор использует в качестве давления на Европу", — написал Гончаренко.

Народный избранник добавил, что во время своего выступления на дебатах призвал Европарламент усилить санкции против Беларуси и создать ей полную экономическую блокаду.

Как сообщал портал "Комментарии" в разных городах Беларуси проведены задержания граждан после убийства работника Комитета государственной безопасности. Правозащитники говорят, что задержания могут быть связаны с комментариями в соцсетях. Задержания проводились работниками КГБ 29 сентября в более чем девяти городах Беларуси. Уже выяснено личные данные 30 человек, о задержании которых правозащитникам сообщили их родственники.

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