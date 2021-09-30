ПАСЕ создаст группу для контроля ситуации с мигрантами на границе с Беларусью

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Козлова Альбіна
ПАСЕ приняла резолюцию с поправкой украинского нардепа. Речь идет о мониторинге ситуации с нелегальными мигрантами на границах стран Евросоюза, граничащих с Беларусью. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Литва укрепляет свои границы, фото Reuters
Поддержали резолюцию "Ситуация на границах Латвии, Литвы и Польши в связи с усилением миграционного давления на границы с Беларусью" 58 делегатов.
Итак, теперь в Совете Европы появится орган, который будет осуществлять этот мониторинг на постоянной основе. По словам нардепа, предложение он такое выдвигал уже длительное время, а во время дебатов российская делегация всячески противилась принятию резолюции и пыталась отменить поправку.
Депутат убежден, что эта группа теперь позволит защищать права людей в соседней стране от их нарушения.
Народный избранник добавил, что во время своего выступления на дебатах призвал Европарламент усилить санкции против Беларуси и создать ей полную экономическую блокаду.
Как сообщал портал "Комментарии" в разных городах Беларуси проведены задержания граждан после убийства работника Комитета государственной безопасности. Правозащитники говорят, что задержания могут быть связаны с комментариями в соцсетях. Задержания проводились работниками КГБ 29 сентября в более чем девяти городах Беларуси. Уже выяснено личные данные 30 человек, о задержании которых правозащитникам сообщили их родственники.
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