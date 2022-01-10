Пенсионные фонды лопаются от средств: в Исландии не знают, куда девать деньги

Исландия сегодня столкнулась с проблемой, которую бы хотело иметь большинство стран в мире. Все дело в том, что пенсионная система этого островного государства имеет такое количество средств, что внутри страны сейчас идет активное обсуждение, как эффективнее распорядиться этими средствами. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает "BBC".

Пенсионеры. Фото: из открытых источников

Издание сообщает, активы пенсионных фондов Исландии уже в 2 раза превышают уровень ВВП. И сегодня в правительстве на полном серьезе рассматривают идею о том, чтобы компании, руководящие пенсионными сбережениями исландцев, могли вкладывать средства в бизнес за рубежом.

Министр финансов Бьярни Бенедиктссон рассказал журналиста, что средства на счетах уже стали слишком большими, чтобы ограничиваться инвестициями только внутри страны. Потому в правительстве рассматривают возможность инвестировать собранные средства за границей.

На сегодняшнимй день именно пенсионная система Исландия признана одной из самых успешных. На втором и третьем месте по успешности расположились Нидерланды и Дания соответственно. Потому Исландия лучше всего подготовилась к процессу старения населения, который охватывает весь мир.

Нужно понимать, что пенсионная система Исландии базируется на трех составляющих. Первая составляющая – государственная пенсия, средства, которые выплачиваются государством. Вторая составляющая – обязательная трудовая пенсия – ежемесячно с зарплаты отчисляется 12% от суммы, 4% — оплачивает работник, 8% — работодатель. Третья составляющая – добровольные сбережения.

При этом на пенсию исландцы выходят в разное время. Так, тот, кто работает в частном секторе выходит на пенсию в 67 лет, а тот, кто трудится на госслужбе – тот имеет право выйти на пенсию в 65 лет. Отмечает, что в Исландии редкое исключение, когда люди с наступлением пенсионного возраста прекращают работать. В основном большинство трудится и после наступления пенсионного возраста, чтобы иметь выше пенсию и доход.

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