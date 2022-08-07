Перемирия в секторе Газы не будет: что стало причиной

Режима прекращения огня, который должен был состояться 7 августа между Израилем и Исламским джихадом, не будет. Об этом пишет Al Jazeera.

Перемирие в секторе Газа откладывается (фото из открытых источников)

В сообщении СМИ говорится, что перемирие откладывается из-за исламистских требований, которые хотят, чтобы Египет предоставил дополнительные гарантии.

Журналисты Al Jazeera выяснили, что исламисты хотят добиться от Израиля прекращения ударов по своим позициям и увольнения арестованных членов своей организации.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Израиль, Нагорный Карабах, Тайвань. Почему разгораются конфликты | Палестинский "Исламский джихад" выпустил более 100 ракет из Газы по Израилю. Армия обороны Израиля нанесла ответные удары. Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ на территории города на фоне обострения ситуации в секторе Газа. Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечает, что такие стратегические в глобальном подходе игроки в мире как США, Китай, Россия в той или иной степени связаны с войной, которая продолжается в Украине. РФ — напрямую, США, Китай, другие страны — так или иначе вовлечены, в большей или меньшей степени. Все это, безусловно, влияет на ситуацию во всем мире. Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич считает естественным, что общее количество конфликтов выросло после открытого вторжения России в Украину. По его словам, когда РФ начала агрессию против Украины в 2014 году, многие политики пытались сгладить эффект, сделать вид, что система международного права еще работает. Когда же с 24 февраля 2022 началась активная фаза войны (которую РФ называет "специальной военной операцией"), то многие другие государства посчитали — "ой, а может нам тоже так можно?". Плюс ко всему – если это не ключевое государство с точки зрения геополитических интересов, дополнительные конфликты происходят в мировых СМИ в строке "а также" или "другое". Это касается африканских стран, в определенной степени израильско-палестинского конфликта. Для того же Европейского Союза это проблемы третьего, четвёртого порядка. Тем более, что в случае с Израилем это накладывается на долгую историю противостояния с Палестинской державой.

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