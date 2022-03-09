По России нанесли энергетический удар: каковы будут последствия

Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, объявил о запрете США на импорт российской нефти и других энергоносителей, усилив кампанию давления на Москву за продолжающееся вторжение в Украину. Премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон в тот же день сообщил, что Великобритания постепенно прекратит импорт российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что означают такие шаги американцев и англичан.



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США и Британия не являются основными потребителями российского газа и нефти



Специалист по госполитике в ТЭК, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев акцентирует, что в структуре доходов РФ от экспорта топливо-энергетические товары всегда занимали более половины. Из них на нефть и нефтепродукты приходится порядка 80%. Поэтому эмбарго на экспорт этих товаров может лишить Россию около 150-180 млрд долларов в год.

"Так что решения США и Великобритании можно только приветствовать, – уверен эксперт. – Но есть проблемы. Эти две страны не являются основными потребителями соответствующих российских ресурсов. Хоть в начале текущего года Россия занимала третью строчку по объемам поставок дизельного топлива в США, эта ситуация нетипична. Что же касается Великобритании, то прекращение поставок российских энергоресурсов туда должны прекратиться лишь в конце года. В связи с этим не следует возлагать слишком большие надежды на то, что этот шаг способен разрушить экономику РФ в ближайшие месяцы".

Тем более, продолжает Геннадий Рябцев, что выпадающие экспортные объемы готовы будут принять Китай, Индия и другие лояльные к России потребители нефти и нефтепродуктов.



"Сегодня вряд ли можно найти какой-то один рычаг, который заставит РФ прекратить войну. Решение – в применении как можно более широкого спектра санкций не только и не столько правительствами, но и частными компаниями. Продолжающийся стремительный уход которых с российского рынка оказывает куда большее влияние, чем санкции, вводимые государствами", – резюмирует эксперт.

Зависимость Штатов от российской нефти не критична

Директор энергетических программ Центра Разумкова – Владимир Омельченко – уверен, что США показали решительный настрой наказать РФ за агрессию против Украины. И ограничения поставок российской нефти на мировой рынок – очередное тому подтверждение.

"Были определенные колебания, поскольку понятно, что это ограничения могут отразиться на потребителях в США. Ведь автоматические повышаются цены на мировых рынках, так что будут страдать и американские потребители. Но на сегодня администрация США, просчитав все возможные последствия, пришла к выводу, что риски большой войны, мировой безопасности – превышают те риски, которые придется платить из-за повышения цен на бензин, дизтопливо и так далее", – поясняет эксперт.

При этом, продолжает он, надо понимать, что зависимость Штатов от российской нефти не критична. Она занимает лишь около 3% от общего импорта. Так что США могу легко заместить эти проценты.

"Если же брать другие нефтепродукты, то общая цифра может дойти до 6-7% российского импорта в общем объеме. Что также не критично. Поэтому США могут сразу отказаться от поставок нефти и нефтепродуктов из РФ, заместив их соответствующими объемами из Мексики, Саудовской Аравии, других регионов. В конце концов – разморозить собственные скважины", – говорит Владимир Омельченко.

А вот европейские страны, по его словам, такого себе позволить, к сожалению, не могут.

"Евросоюз зависит от российской нефти примерно на 35%. Из 11 миллионов баррелей потребления 4 миллиона приходится на РФ. Плюс некоторые страны, как те же Венгрия, Чехия, зависят более чем на 70% от российской нефти. Так что Евросоюз не может сразу отказаться от российской нефти. Но точно ускорит отказ от такой зависимости. Если ранее у ЕС были планы до 2030 года минимизировать поставки российской нефти на свой рынок, то теперь это произойдет куда быстрее", – прогнозирует Владимир Омельченко.

Россия же, считает он, будет пытаться диверсифицировать свои поставки, делая упор на Китае, на Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Но логистика там намного хуже, а такие большие объемы, которые хотела бы продать РФ, не нужны. Плюс мы видим, что даже некоторые китайские компании отказываются брать российскую нефть, – акцентирует эксперт. – Так что для РФ нефтяное эмбарго со стороны США и грядущий отказ от российской нефти ряда других стран – мощный удар. С одной стороны. С другой – рост цен на нефть может частично компенсировать для РФ потерю американского и частично европейского рынка. Но важно то, что США вводят комплекс санкционных мер. Ведь кроме энергетического удара по России происходит множество других. Включая блокировку счетов Центробанка РФ, ограничение платежей в долларах и так далее. Всё это в комплексе может привести к тому, что Россия уже в середине-конце апреля может объявить дефолт. А июню-июлю РФ, по сути, останется без валюты и без финансовых возможностей обеспечивать свои элементарные потребности".

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