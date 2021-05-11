Почему в Новой Зеландии объявили войну ежикам

Власти Новой Зеландии начали бороться с, казалось бы безвредными и милыми животными, — ежами. Их в страну завезли британские колонизаторы много лет назад. Соответственно, все время популяция животных возрастала, поскольку в стране нет большого количества хищных животных. Об этом рассказывает издание New York Post.

Новая Зеландия объявляет войну ежикам - в чем причина. Фото: pikabu.ru

Теперь ежи массово истребляют флору и фауну Новой Зеландии. Местные эксперты подсчитали, что один маленький ежик способен съесть до 60 редких сверчков-Уэтамо.

"Наплевав на пищевую цепочку, они блаженно блуждают по лесам и садам, съедая невероятное количество местных существ", — возмущаются эксперты.

Сейчас власти решили исправить эту проблему. Ежей вылавливают, отравляют, охотятся на них. Однако такие действия не нравятся местному населению, поскольку ежи выглядят безвредно, а их уничтожение — жестоко.

Часть ученых нашли альтернативный вариант и предложили отловить ежей и отправить обратно в Великобританию, где за их права борются активисты. Однако пока власть не прокомментировала это предложение.

Напомним, что ранее два льва в сафари-парке Этава в северном индийском штате Уттар-Прадеш дали положительный результат на COVID-19. Образцы были отправлены на испытания после того, как в обоих львов обнаружили высокую температуру. Власти штата отмечают, что животные во время болезни находились в стабильном состоянии и за их здоровьем регулярно следят. Подробнее о состоянии животных читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Индии десятки тел вымыто на берег реки Ганг. В чем причин, узнавайте здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!