logo

BTC/USD

62098.82

ETH/USD

4530.48

LTC/USD

201.07

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Остальной мир Почти 20 стран не будут инвестировать в добычу топлива: кто подписал соглашение на Конференции ООН
commentss НОВОСТИ Все новости

Почти 20 стран не будут инвестировать в добычу топлива: кто подписал соглашение на Конференции ООН

На Конференции ООН по изменению климата участники подписали соглашение

сегодня, 09:30
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

4 ноября во время Конференции ООН по изменению климата (COP26) было написано совместное соглашение стран-участниц о деятельности, связанной с изменением климата и определенными отраслями экономики. Об этом пишет DW.

Почти 20 стран не будут инвестировать в добычу топлива: кто подписал соглашение на Конференции ООН

Добыча угля, фото из открытых источников

В частности, в соглашении говорится о прекращении выделения средств на зарубежные проекты по добыче топлива. Инициатива создания соглашения принадлежала Великобритании. В документе отмечается, что такие инвестиции имеют социальные и экономические риски.

Соглашение подписали около 20 стран. Эти страны согласились до конца 2022 года перестать инвестировать в добычу топлива за границей. Среди подписавшихся — США, Канада, Дания, Италия, Финляндия, Коста-Рика, Эфиопия, Гамбия, Новая Зеландия и Маршалловы Острова и пять учреждений развития, включая Европейский инвестиционный банк и Восточноафриканский банк развития. Не поддержали заявление Германия, Китай, Япония, Южная Корея. Страны Азии много инвестируют именно в эту отрасль экономики других стран, поэтому отказаться от этого они пока не готовы.

Хотя 19 стран-подписантов тоже потратили немало денег на добычу топлива за последние четыре года. Речь идет о 18 млрд. долларов США. В соглашении указано, что страны не будут инвестировать в добычу всех видов ископаемого топлива, включая нефть и газ. Для сравнения страны G20 в этом году обещали прекратить финансирование добычи за границей только уголя.

Заявление об отказе от инвестиций все же допускает исключения, однако они не должны противоречить статьям Парижского соглашения, которое одобрили в 2015 году. Парижское соглашение предусматривает, что страны должны способствовать сокращению выбросов парниковых газов и недопущению повышения глобальной температуры на Земле более чем на 2 градуса Цельсия.

"Для выполнения этой задачи необходимы огромные инвестиции в зеленые технологии. Аналитики Bernstein оценивают необходимые низкоуглеродистые инвестиции примерно в 2-4 триллиона долларов в год до 2050 года", — пишет Reuters.

Соглашение COP26 преследует цель достижения консенсуса между странами по прекращению поддержки проектов, загрязняющих окружающую среду, и развитию поддержки чистой энергии для ограничения выбросов.

Как сообщал портал "Комментарии", на Боливию обрушился сильный шторм.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/cop26-19-stran-prekratjat-finansirovat-zarubezhnye-proekty-s-iskopaemym-toplivom/a-59718916?maca=rus-tco-dw
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!