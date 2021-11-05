Почти 20 стран не будут инвестировать в добычу топлива: кто подписал соглашение на Конференции ООН

4 ноября во время Конференции ООН по изменению климата (COP26) было написано совместное соглашение стран-участниц о деятельности, связанной с изменением климата и определенными отраслями экономики. Об этом пишет DW.

Добыча угля, фото из открытых источников

В частности, в соглашении говорится о прекращении выделения средств на зарубежные проекты по добыче топлива. Инициатива создания соглашения принадлежала Великобритании. В документе отмечается, что такие инвестиции имеют социальные и экономические риски.

Соглашение подписали около 20 стран. Эти страны согласились до конца 2022 года перестать инвестировать в добычу топлива за границей. Среди подписавшихся — США, Канада, Дания, Италия, Финляндия, Коста-Рика, Эфиопия, Гамбия, Новая Зеландия и Маршалловы Острова и пять учреждений развития, включая Европейский инвестиционный банк и Восточноафриканский банк развития. Не поддержали заявление Германия, Китай, Япония, Южная Корея. Страны Азии много инвестируют именно в эту отрасль экономики других стран, поэтому отказаться от этого они пока не готовы.



Хотя 19 стран-подписантов тоже потратили немало денег на добычу топлива за последние четыре года. Речь идет о 18 млрд. долларов США. В соглашении указано, что страны не будут инвестировать в добычу всех видов ископаемого топлива, включая нефть и газ. Для сравнения страны G20 в этом году обещали прекратить финансирование добычи за границей только уголя.



Заявление об отказе от инвестиций все же допускает исключения, однако они не должны противоречить статьям Парижского соглашения, которое одобрили в 2015 году. Парижское соглашение предусматривает, что страны должны способствовать сокращению выбросов парниковых газов и недопущению повышения глобальной температуры на Земле более чем на 2 градуса Цельсия.

" Для выполнения этой задачи необходимы огромные инвестиции в зеленые технологии. Аналитики Bernstein оценивают необходимые низкоуглеродистые инвестиции примерно в 2-4 триллиона долларов в год до 2050 года", — пишет Reuters.

Соглашение COP26 преследует цель достижения консенсуса между странами по прекращению поддержки проектов, загрязняющих окружающую среду, и развитию поддержки чистой энергии для ограничения выбросов.

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