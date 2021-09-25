logo
Русский Українська

BTC/USD

42775.74

ETH/USD

2932.58

LTC/USD

154.53

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Остальной мир Пока Украина думает, Грузия намерена в 2024 году подать заявку на вступление в ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Пока Украина думает, Грузия намерена в 2024 году подать заявку на вступление в ЕС

Грузия намерена в 2024 году подать заявку на вступление в ЕС

сегодня, 09:50
Автор:

Кравцев Сергей

Грузия намерена ускорить процесс реформ в стране, чтобы в 2024 году подать заявку на вступление в Европейский Союз. За то время, что осталось до 2024 года Грузия намерена провести полную модернизацию страны и соответствовать нормам ЕС. Как информирует издание "Комментарии", такое заявление сделал глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с высокой трибуны Генассамблеи ООН, пишет "Укринформ".

Пока Украина думает, Грузия намерена в 2024 году подать заявку на вступление в ЕС

Ираклий Гарибашвили Фото: news.un.org

Глава правительства отметил, что власти Грузии подходят очень серьёзно к тому, чтобы подать заявку на членство в ЕС уже в 2024 году. Подготовлен масштабный план реформ, которые станут главным фундаментом для того, чтобы Тбилиси имел все основания подать заявку на вступление в ЕС.

"Мы не успокоимся, пока не станем членами Европейского Союза и НАТО", – подчеркнул грузинский премьер. 

Гарибашвили отметил, слова о намерении стать членом ЕС будут подтверждены реформами и модернизацией всей страны. В стране будут проводиться изменения, для того, чтобы полностью соответствовать тем правилам и нормам, которые существуют внутри Европейского Союза. По словам премьер-министра, цель большинства граждан Грузии – добиться, чтобы их страна стала членом ЕС.

В выступлении премьер-министра Грузии не обошлось и без упоминания России. Гарибашвили отметил, что Россия сегодня является главным противником вступления Грузии в Европейский Союз. Москва не только оккупировала 20% территории Грузии, но и сейчас пытается всеми возможными способами помешать приблизиться к европейской и евроатлантической семье.

Читайте также на портале "Комментарии" — перед визитом Зеленского Грузия помиловала двух украинцев.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3321894-gruzia-u-2024-roci-hoce-podati-zaavku-na-vstup-do-evrosouzu-garibasvili-v-oon.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ