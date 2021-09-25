Пока Украина думает, Грузия намерена в 2024 году подать заявку на вступление в ЕС

Грузия намерена ускорить процесс реформ в стране, чтобы в 2024 году подать заявку на вступление в Европейский Союз. За то время, что осталось до 2024 года Грузия намерена провести полную модернизацию страны и соответствовать нормам ЕС. Как информирует издание "Комментарии", такое заявление сделал глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая с высокой трибуны Генассамблеи ООН, пишет "Укринформ".

Ираклий Гарибашвили Фото: news.un.org

Глава правительства отметил, что власти Грузии подходят очень серьёзно к тому, чтобы подать заявку на членство в ЕС уже в 2024 году. Подготовлен масштабный план реформ, которые станут главным фундаментом для того, чтобы Тбилиси имел все основания подать заявку на вступление в ЕС.

"Мы не успокоимся, пока не станем членами Европейского Союза и НАТО", – подчеркнул грузинский премьер.

Гарибашвили отметил, слова о намерении стать членом ЕС будут подтверждены реформами и модернизацией всей страны. В стране будут проводиться изменения, для того, чтобы полностью соответствовать тем правилам и нормам, которые существуют внутри Европейского Союза. По словам премьер-министра, цель большинства граждан Грузии – добиться, чтобы их страна стала членом ЕС.

В выступлении премьер-министра Грузии не обошлось и без упоминания России. Гарибашвили отметил, что Россия сегодня является главным противником вступления Грузии в Европейский Союз. Москва не только оккупировала 20% территории Грузии, но и сейчас пытается всеми возможными способами помешать приблизиться к европейской и евроатлантической семье.

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