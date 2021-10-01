Покорная и вкусно готовит: мужчина сыграл "свадьбу" с рисоваркой (ФОТО)

В Индонезии местный житель женился со своей электронной помощницей — умной машиной, что готовит различные блюда из риса. Хойрул Анам изложил в соцсети фото своей брачной торжества, информирует NDTV.

Житель Индонезии устроил свадьбу с рисоваркой / фото facebook.com/anam.distro

Он приобрел себе современную свадебную одежду, не забыл и о своей условной невесте, на которую накинул фату. Индонезиец ставит свою подпись в документах и целует любящую подругу — электронную рисоварку.

Глава своеобразной семьи осыпал комплиментами свою новую жену, мол, тихая, любящая, скромная, выполняет все его желания и вкусно готовит.

Но любовь быстро закончилось и Анам уже через несколько дней принял новое решение — расстаться. Причина здесь прозаическая, новое электронная жена может подать ему только приготовленный ею рис.

Работники местных СМИ, освещая это событие, заметили, что их соотечественник склонен к неординарным решениям. На этот раз он решил именно так удивить своих друзей в социальных сетях.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Иране человек женился на 9-летней девочкой . В Иране журналисты обратили внимание на видео шокирующего свадебной церемонии: 28-летний мужчина женился на 9-летней девочкой. Когда видео стало вирусным, власти страны под давлением общества требовала аннулировать брак. Журналист также раскрыл личность мужчины. По его данным, мужчины девочки зовут Милада Чешани, он бойцом народного ополчения Басидж, входящей в Корпус стражей исламской революции (КСИР). Подчеркивается, что Чешани получил разрешение на свадьбу в исламском суде округа. Отметим, что в Иране по закону девушка может вступать в брак с 13 лет, мужчина — с 15.

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