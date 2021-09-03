После тяжелого нокаута умерла 18-летняя боксерка: в сети опубликовали смертельный удар (ВИДЕО)



















Молодая спортсменка из Мексики Жанетт Сапата ушла из жизни, получив тяжелые травмы на турнире в канадском городе Монреаль. Бой боксерок состоялся еще 28 августа, а 2 сентября 18-летней спортсменки не стало. Трагическую новость сообщает BBC.

После боя девушке стало плохо (фото из открытых источников)

Представительницу Мексики отправила в нокаут другая боксерка-соперница. Это произошло в самом конце боя. Спортсменка Мари-Пьер Уль загнала ее в угол ринга и несколько раз доставала мексиканку своими тяжелыми ударами. Судья остановил бой. Жанетт держалась до последнего, но внезапно упала и потеряла сознание.

Медики сразу предоставили юной мексиканке реанимационную помощь и отправили в медицинское учреждение. Боксерка находилась в тяжелом состоянии. Не помогла и медикаментозная кома, в которую ввели свою пациентку медики. Через несколько дней она умерла.

Пока расследованием смерти перспективной боксерки занимаются представители полиции. Организаторы канадского турнира уже представили им данные, что представительница Мексики прошла перед своим последним боем медицинское обследование.

Для 18-летней спортсменки это был шестой поединок на профессиональном ринге. Свой дебют на ринге Жанетт Сапата осуществила в 15-летнем возрасте. За свою недолгую профессиональную карьеру она два раза победила, и четыре раза потерпела неудачу.

Напомним, что в Венгрии трагически погибла спортсменка из Украины. Инцидент произошел во время веломарафона под названием North Cape 4000. 38-летняя участница соревнования из Украины по имени Ольга Иванова погибла на трассе неподалеку от озера Балатон. Издание информирует, что трагедия произошла еще в конце прошлого месяца, однако данные о гибели украинки стали известны только сегодня, 17 августа.





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