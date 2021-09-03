logo
Русский Українська

BTC/USD

50098.76

ETH/USD

3928.93

LTC/USD

211.10

USD/UAH

26.99

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
business

Бизнес по-украински
ministr

Политика по-украински
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Остальной мир После тяжелого нокаута умерла 18-летняя боксерка: в сети опубликовали смертельный удар (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

После тяжелого нокаута умерла 18-летняя боксерка: в сети опубликовали смертельный удар (ВИДЕО)

Девушка пять дней находилась в коме, но проиграла борьбу за жизнь

3 сентября 2021, 22:35
Автор:

Лиля Воробьева








Молодая спортсменка из Мексики Жанетт Сапата ушла из жизни, получив тяжелые травмы на  турнире в канадском городе Монреаль. Бой боксерок состоялся еще 28 августа, а 2 сентября 18-летней спортсменки не стало. Трагическую новость сообщает BBC.

После тяжелого нокаута умерла 18-летняя боксерка: в сети опубликовали смертельный удар (ВИДЕО)

После боя девушке стало плохо (фото из открытых источников)

Представительницу Мексики отправила в нокаут другая боксерка-соперница. Это произошло в самом конце боя. Спортсменка Мари-Пьер Уль загнала ее в угол ринга и несколько раз доставала мексиканку своими тяжелыми ударами. Судья остановил бой. Жанетт держалась до последнего, но внезапно упала и потеряла сознание.

Медики сразу предоставили юной мексиканке реанимационную помощь и отправили в медицинское учреждение. Боксерка находилась в тяжелом состоянии. Не помогла и медикаментозная кома, в которую ввели свою пациентку медики. Через несколько дней она умерла.

Пока расследованием смерти перспективной боксерки занимаются представители полиции. Организаторы канадского турнира уже представили им данные,  что представительница Мексики прошла перед своим последним боем медицинское обследование.

Для 18-летней спортсменки это был шестой поединок на профессиональном ринге. Свой дебют на ринге Жанетт Сапата осуществила в 15-летнем возрасте. За свою недолгую профессиональную карьеру она два раза победила, и четыре раза потерпела неудачу.

Напомним, что в Венгрии трагически погибла спортсменка из Украины. Инцидент произошел во время веломарафона под названием North Cape 4000. 38-летняя участница соревнования из Украины по имени Ольга Иванова погибла на трассе неподалеку от озера Балатон. Издание информирует, что трагедия произошла еще в конце прошлого месяца, однако данные о гибели украинки стали известны только сегодня, 17 августа.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/sport/boxing/58432013
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ