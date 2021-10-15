Пожар на Тайване: погибло около 50 человек

В городе Гаосюн на юге Тайваня, в многоэтажном здании произошел пожар. Она унесла жизни по меньшей мере около 50 человек. Об этом сообщает британское издание BBC.

Пожар на Тайване - фото из открытых источников





14 октября в тайваньском городе загорелся жилой и коммерческий дом. Пожарным понадобилось более 4:00, чтобы потушить пламя. Причина пожара пока неизвестна. В результате пожара 79 человек были госпитализированы, из них четырнадцатой тяжелом состоянии. В доме 120 квартир, многие жители — старики или люди с инвалидностью.

Свидетели утверждают, что перед пожаром слышали взрыв, подозревают, что причиной могло быть короткое замыкание, потому что последние несколько дней слышали странные звуки со стороны линий электропередач.





Проведению спасательных работ мешали поставленные на первых этажах кучи мусора, они же и были наиболее легковоспламеняющимися.

Пожарные призвали общественность не собирать мусор и хлам на нижних этажах, на лестницах и вокруг домов.





Напомним, в Соединённых Штатах Америки вспыхнул новый лесной пожар. Об этом сообщает издание Associated Press. Как стало известно, в американском штате Калифорния снова горит лес. Мощное возгорание образовалось на хребте Санта-Инес. Сообщается, что пламя быстро распространяется в сторону океана. На данный момент стихия бушует на территории 54 квадратных километров. Для борьбы с пожаром были направлены более 500 сотрудников пожарной службы.

Отмечается, что пожар под названием "Алисал" разгорелся неподалёку от ранчо, которое в прошлом принадлежало 40-му президенту США Рональду Рейгану. Пожарные выдвинулись на защиту ранчо. В районе введен локальный режим ЧС. О раненых или погибших пока не сообщается.

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