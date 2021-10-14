В США разгорелся новый мощный лесной пожар: стихия угрожает ранчо бывшего президента (ФОТО)

В Соединённых Штатах Америки вспыхнул новый лесной пожар. Об этом сообщает издание Associated Press.

Пожар в Калифорнии. Фото: Associated Press

Как стало известно, в американском штате Калифорния снова горит лес. Мощное возгорание образовалось на хребте Санта-Инес. Сообщается, что пламя быстро распространяется в сторону океана.





Фото: Associated Press



На данный момент стихия бушует на территории 54 квадратных километров. Для борьбы с пожаром были направлены более 500 сотрудников пожарной службы.

Отмечается, что пожар под названием "Алисал" разгорелся неподалёку от ранчо, которое в прошлом принадлежало 40-му президенту США Рональду Рейгану. Пожарные выдвинулись на защиту ранчо.

В районе введен локальный режим ЧС. О раненых или погибших пока не сообщается.





Фото: Associated Press



Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что на Гонконг обрушилась стихия. Мощный тайфун практически везде остановил движение транспорта. Занятия в школах были отменены. Непогода уже успела унести жизнь одного мужчины. Он ехал во время тайфуна на мотоцикле. Мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Потерпевший скончался от полученных травм. Также известно о двух раненых.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что неподалёку от турецкого курортного посёлка разгорелся лесной пожар. Пламя окутало труднодоступную территорию на плато Учолук, что в провинции Анталья. Возгорание ликвидируют с помощью авиации и спецтехники. Пожарным мешают порывы ветра, которые часто меняют своё направление. Муниципальные сотрудники подвозят воду спасателям. Согласно информации в СМИ, пожар разгорелся из-за удара молнии.

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