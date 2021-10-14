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В США разгорелся новый мощный лесной пожар: стихия угрожает ранчо бывшего президента (ФОТО)

Пожарные выдвинулись на защиту ранчо

сегодня, 17:45
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки вспыхнул новый лесной пожар. Об этом сообщает издание Associated Press. 

В США разгорелся новый мощный лесной пожар: стихия угрожает ранчо бывшего президента (ФОТО)

Пожар в Калифорнии. Фото: Associated Press

Как стало известно, в американском штате Калифорния снова горит лес. Мощное возгорание образовалось на хребте Санта-Инес. Сообщается, что пламя быстро распространяется в сторону океана. 

В США разгорелся новый мощный лесной пожар: стихия угрожает ранчо бывшего президента (ФОТО) - фото 2

Фото: Associated Press

На данный момент стихия бушует на территории 54 квадратных километров. Для борьбы с пожаром были направлены более 500 сотрудников пожарной службы. 

Отмечается, что пожар под названием "Алисал" разгорелся неподалёку от ранчо, которое в прошлом принадлежало 40-му президенту США Рональду Рейгану. Пожарные выдвинулись на защиту ранчо. 

В районе введен локальный режим ЧС. О раненых или погибших пока не сообщается. 

В США разгорелся новый мощный лесной пожар: стихия угрожает ранчо бывшего президента (ФОТО) - фото 3

Фото: Associated Press

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что на Гонконг обрушилась стихия. Мощный тайфун практически везде остановил движение транспорта. Занятия в школах были отменены. Непогода уже успела унести жизнь одного мужчины. Он ехал во время тайфуна на мотоцикле. Мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Потерпевший скончался от полученных травм. Также известно о двух раненых. 

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что неподалёку от турецкого курортного посёлка разгорелся лесной пожар. Пламя окутало труднодоступную территорию на плато Учолук, что в провинции Анталья. Возгорание ликвидируют с помощью авиации и спецтехники. Пожарным мешают порывы ветра, которые часто меняют своё направление. Муниципальные сотрудники подвозят воду спасателям. Согласно информации в СМИ, пожар разгорелся из-за удара молнии. 


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Источник: https://apnews.com/article/wildfires-california-fires-evacuations-environment-and-nature-8381a6c2faf8afca7be8d0a3be82bda6
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