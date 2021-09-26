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Правоохранители Нидерландов схватили двух украинцев за перевозку нелегалов

Великобритания является очень популярной страной, куда хотят попасть нелегальные мигранты

сегодня, 22:00
Автор:

Ольга Чародий

Правоохранители Нидерландов схватили двух украинцев за перевозку нелегаловОб этом в Twitter сообщила пресс-служба Королевской морской полиции Нидерландов. 25 сентября у Уддорпу, провинция Зеландия, правоохранители Королевской морской полиции задержали парусное судно, направлялось в Британию. На борту обнаружили нелегальных мигрантов — 11 граждан Албании.

Правоохранители Нидерландов схватили двух украинцев за перевозку нелегалов

Полиция (фото из открытых источников)


"Расследование продолжается, двух шкиперов из Украины задержали по подозрению в контрабанде людей", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Великобритания является очень популярной страной, куда хотят попасть нелегальные мигранты.


Напомним, нелегальные мигранты, направляющиеся в Америку, должны ждать на специальное разрешение от Министерства внутренних дел США на территории Мексики. Судьи будут рассматривать каждое конкретное дело и давать / не будут давать вид на жительство в США. Об этом сообщает издание Vox.Когда Джо Байден стал президентом США, он отказался от иммиграционной политики своего предшественника Дональда Трампа. Именно администрация Трампа требовала от нелегальных мигрантов ждать разрешение на иммиграцию в Мексике. Но министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас утверждал, что программа не имеет нужных ресурсов, поэтому не нуждается, чтобы мигранты сидели в Мексике, пока суд рассматривает их дело. Накануне судья федерального суда в Техасе, назначенный за президентства Трампа, приказал федеральному правительству восстановить правило по ожидания решения в Мексике. Речь идет о Протокол защиты мигрантов (MPP). Судья Мэтью Качмарик заявил, что аргументы президента Байдена "несущественные". Только в минувшие выходные в пункте пограничного пропуска в долине Рио-Гранде сообщили о 20 000 арестов нелегальных мигрантов. 




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Источник: https://twitter.com/Marechaussee/status/1441740238649532431
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