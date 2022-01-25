Премьер Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за девяти случаев Omicron в стране

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свою свадьбу из-за эпидемии коронавируса. О своем решении она сообщила сразу после того, как объявила о новых карантинных ограничениях в стране. Об этом сообщает новозеландская газета New Zealand Herald. По всей Новой Зеландии вводят жесткие ограничения в связи со вспышкой варианта коронавируса Omicron. Согласно новым ограничениям, на массовых мероприятиях одновременно может находиться не более 100 вакцинированных людей и не более 25 невакцинированных людей.

Omicron - фото из открытых источников

Также во всех общественных местах жители должны соблюдать масочный режим. То же касается и учащихся местных школ. Ограничения вступили в силу с воскресенья 23 января. Их ввели после того, как в стране было выявлено 9 случаев штамма Omicron. Известно также, что из-за введения локдауна премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн была вынуждена отменить свою свадьбу с телеведущим Кларком Гейфордом.

“Такова наша жизнь. Я такая же, как и другие новозеландцы, испытавшие гораздо худшие последствия пандемии. Самое страшное из этого – невозможность быть с любимым человеком, если он тяжело заболеет”, – рассказала Ардерн.

Напомним, три американских исследования показывают, что третья доза мРНК-вакцины является ключом к борьбе со штаммом коронавируса Omicron, обеспечивая 90% защиту от госпитализации из-за COVID-19. Такое заявление сделал Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Об этом сообщает Reuters. Исследования, проведенные CDC, являются одними из первых в Соединенных Штатах, изучающих влияние бустерных доз на быстрораспространяемый вариант Omicron, на который сейчас приходится 99% всех новых случаев COVID. В общем, они предполагают, что бустеры помогли оградить как от инфекции, так и от симптоматического заболевания. Взрослые от 50 лет получили наибольшую пользу от дополнительной дозы вакцин, изготовленных BioNTech из Pfizer или Moderna.

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