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Премьер Таиланда обрызгал журналистов антисептиком после провокационных вопросов (Видео)

Премьер-министр Таиланда Прают Чан Оча очень странно отреагировал на вопрос журналистов

сегодня, 12:00
Автор:

Кириєнко Анна








Недавно премьер-министр Таиланда Прают Чан Оча проводил брифинг. Когда журналисты начали задавать политику неудобные вопросы, он поступил слишком странно -  начал брызгать на журналистов антисептиком. Об этом сообщает издание Reuters.

Премьер Таиланда обрызгал журналистов антисептиком после провокационных вопросов (Видео)

Как премьер Таиланда отреагировал на неудобные вопросы прессы. Фото: platon.asia

Все началось с того, что журналисты спросили премьера о возможных кадровых перестановках в Кабинете министров. Политик воспринял этот вопрос остро. Мужчина встал и начал обходить журналистов, распыляя на них антисептик.

Наконец Прают Чан Оча сказал, что всем присутствующим не стоит задавать лишних вопросов, и порекомендовал журналистам заниматься своим делом.

Стоит отметить, что в Таиланде арестовали трех министров за участие в государственном перевороте, который произошел еще семь лет назад.


Ранее сообщалось, что в Таиланде за оскорбление короля в социальной сети 60-летняя женщина может провести остаток дней в тюрьме. Ее приговорили к 43,5 годам заключения. Женщина критиковала тайский режим, оскорбляя короля и монархию. В Таиланде за подобные действия сажают в тюрьму от 3 до 15 лет. Но женщину, которая была государственным служащим, обвинили в трех десятках нарушений, поэтому сначала ее приговор составил 87 лет, но потом, когда она признала свою вину, его сократили вдвое. Детали этой истории можно прочитать в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что власти Таиланда пересмотрели правила въезда и установили новые условия для иностранных туристов, которые прошли вакцинацию от коронавируса. В октябре им даже могут полностью отменить карантин. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-thailand-politics-pm-spray/irked-thai-pm-sprays-reporters-with-hand-sanitiser-to-duck-tricky-questions-idUSKBN2B11SD?il=0
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