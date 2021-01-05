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Президент Армении заразился коронавирусом

Армен Саркисян заразился COVID-19 во время визита в лондонскую клинику

сегодня, 20:30
Автор:

Кириєнко Анна

Президент Армении Армен Саркисян заболел коронавирусом во время лечения в лондонской клинике. Данную информацию предоставили представители администрации президента изданию "Sputnik Армения".

Президент Армении заразился коронавирусом

Армен Саркисян заболел коронавирусом. Фото: vbetnews.com

Армен Саркисян отправился в Лондон вместе со своей семьей, чтобы отпраздновать новогодние праздники. Кроме того, во время визита в город армянскому президенту сделали операцию на ноге в одной из британских клиник. Медики успешно его прооперировали, однако спустя некоторое время в Саркисяна начали проявляться главные симптомы коронавируса. Политику предложили сделать тест на COVID-19, который показал положительный результат.

В связи с этим президент Армении отправился на самоизоляцию. Гарант страны будет продолжать работать, однако в дистанционном режиме.

По статистике, на данный момент в Армении зафиксировано более 160 000 заражений коронавирусом с начала пандемии. Около 145 000 уже побороли болезнь. 2 864 умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Напомним, что в 2021 году Минобороны получит три новых самолета АН-178. Финансовую поддержку в несколько миллиардов гривен "Антонову" предоставит АО "Укрэксимбанк". Проект строительства новой авиационной техники рассчитан на следующие четыре года.

Заключенный договор является своего рода уникальным, ведь подпадает под государственные гарантии. Кроме того, контракт с "Антоновым" является первым госзаказом на строительство воздушных транспортников для Вооруженных Сил от отечественного производителя. Ранее АН-179 планировали заказывать за рубежом.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что через украинскую границу в страны ЕС почти попало более тонны героина.


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/01/05/corona_london/
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