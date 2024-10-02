Президент Хорватии категорически ответил об участии армии в миссии поддержки Украины

Президент Хорватии Зоран Миланович не разрешил армии страны принимать участие в мероприятиях НАТО по обеспечению безопасности и подготовке Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию, размещенную на сайте Офиса президента Хорватии.



Хорватские военнослужащие. Фото из открытых источников

Сообщается, что правительство Хорватии обратилось к президенту как Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами. В обращении его попросили предоставить предварительное согласие отправить хорватских военных в миссии Североатлантического альянса в поддержку Украины. Президент Хорватии отказал.

Как сказано в заявлении, Зоран Миланович отказал, потому что "несмотря на огромную военную помощь, которую получает Украина, конца войны не видно, но есть угроза, что война выходит за пределы Украины". Несмотря на это, он заявил, что агрессия России против Украины недопустима и это нарушение международного права. По его словам, Украина в этих обстоятельствах – жертва агрессии.

В заявлении также объясняется, что правительство хочет направить военнослужащих ВСУ в миссию поддержки Украины, но реализация такого решения входит в компетенцию Президента Республики как Верховного Главнокомандующего ВСУ, и оно решило в пределах его конституционных полномочий не давать предварительного согласия на решение об участии военнослужащих ВСУ в такой миссии, которая может быть вредной для национальных интересов Республики Хорватия.

Согласно Конституции, правительство может попросить хорватский парламент проголосовать за предложенное решение, и если предложенное правительством решение получит поддержку двух третей членов парламента, решение вступит в силу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украине было предложено членство в НАТО при определенных условиях.



