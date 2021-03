Пробка в Суэцком канале: Ever Given удалось сдвинуть с места спустя шесть дней (ВИДЕО)

Сегодня, 29 марта, контейнеровоз Ever Given, застрявший в Суэцком канале, был частично снят с мели, что первым шагом к разблокированию одной из важнейших торговых артерий мира. Об этом пишет Bloomberg.

Фото из открытых источников

Сообщается, что команды спасателей и буксиров продолжат работу. Необходимо вывести судно из узкого водного пути, чтобы возобновить работу канала. На его полный запуск может уйти еще около недели.





В то время как руководство Суэцкого канала заявило, что Ever Given успешно сняли с мели около 04:30 утра по местному времени, в компании-учредителе спасательной команды Boskalis Westminster говорят, что праздновать пока рано.





В пробке все еще находится более 450 кораблей. Некоторые судна уже выбрали длительное и дорогое путешествие вокруг южной оконечности Африки.





Напомним, 400-метровый контейнеровоз Ever Given почти такой же длины, как Empire State Building, сел на мель 23 марта из-за ветра и песчаной бури. Такие погодные условия ухудшили видимость и навигацию, сообщило Управление Суэцкого канала (SCA). Предполагалось, что смещение огромного судна Ever Given, которое заблокировало движение на Суэцком канале, может занять от нескольких дней до недель.

Ранее сообщалось, что мировая экономика несет многомиллиардные убытки из-за крупнейшего в мире контейнеровоза MV Ever Given, который сел на мель в южной части Суэцкого канала. У входа в канал уже скопилось более 300 судов, а каждый час их задержки оценивают примерно в 400 млн долларов. Но пользователи сети не теряют оптимизма и быстро отреагировали на ЧП меткими фотожабами и мемами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!