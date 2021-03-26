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Пробка в Суэцком канале: мировая торговля теряет 400 млн долларов в час

Специалисты прогнозируют, что исправить проблему и возобновить движение не удастся ранее, чем со следующей недели

сегодня, 14:44
Автор:

Елизавета Черных

Пробка, которая образовалась в Суэцком канале, провоцирует убытки моровой торговли, которые насчитывают 400 млн долларов каждый час. Через канал проходит около 12% всех глобальных поставок. Об этом пишет Forbes со ссылкой на подсчеты судоходной компании Lloyd’s List, передает РБК-Украина. 

Пробка в Суэцком канале: мировая торговля теряет 400 млн долларов в час

Пробка в Суэцком канале - фото: morethanshipping.com

По данным источника, контейнеровоз Ever Given, который сел на мель в Суэце, перекрыл путь в канале более 230 судам. Специалисты прогнозируют, что исправить проблему и снова запустить движение не удастся раньше, чем со следующей недели. Отмечается, что день  простоя Ever Given увеличивает задержки к нормальным грузопотока. По их словам, могут возникнуть и новые проблемы с поставками. 

Источник сообщает, что сбой в режиме поставок уже ощутили импортеры из США, а также пробка повлияла и на импорт товара из Ближнего Востока и Индии. Более того, в Суэцком канале также заблокированы и пустые контейнеры — они необходимы для экспорта Китая. 

Напомним, что эксперты по судоходству полагают, что на освобождение 224000-тонного судна, которое заклинило в Суэцком канале, заблокировав один из самых загруженных водных путей в мире со вторника, могут потребоваться дни или даже недели. 400-метровый контейнеровоз Ever Given почти такой же длины, как Empire State Building, сел на мель 23 марта из-за ветра и песчаной бури. Такие погодные условия ухудшили видимость и навигацию, сообщило Управление Суэцкого канала (SCA). SCA официально приостановило движение по каналу, поскольку продолжаются попытки "расшевелить" судно, блокирующее один из самых загруженных торговых маршрутов в мире.





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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zator-suetskom-kanale-mirovaya-torgovlya-1616758863.html
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