Пробка в Суэцком канале: мировая торговля теряет 400 млн долларов в час

Пробка, которая образовалась в Суэцком канале, провоцирует убытки моровой торговли, которые насчитывают 400 млн долларов каждый час. Через канал проходит около 12% всех глобальных поставок. Об этом пишет Forbes со ссылкой на подсчеты судоходной компании Lloyd’s List, передает РБК-Украина.

Пробка в Суэцком канале - фото: morethanshipping.com

По данным источника, контейнеровоз Ever Given, который сел на мель в Суэце, перекрыл путь в канале более 230 судам. Специалисты прогнозируют, что исправить проблему и снова запустить движение не удастся раньше, чем со следующей недели. Отмечается, что день простоя Ever Given увеличивает задержки к нормальным грузопотока. По их словам, могут возникнуть и новые проблемы с поставками.

Источник сообщает, что сбой в режиме поставок уже ощутили импортеры из США, а также пробка повлияла и на импорт товара из Ближнего Востока и Индии. Более того, в Суэцком канале также заблокированы и пустые контейнеры — они необходимы для экспорта Китая.

Напомним, что эксперты по судоходству полагают, что на освобождение 224000-тонного судна, которое заклинило в Суэцком канале, заблокировав один из самых загруженных водных путей в мире со вторника, могут потребоваться дни или даже недели. 400-метровый контейнеровоз Ever Given почти такой же длины, как Empire State Building, сел на мель 23 марта из-за ветра и песчаной бури. Такие погодные условия ухудшили видимость и навигацию, сообщило Управление Суэцкого канала (SCA). SCA официально приостановило движение по каналу, поскольку продолжаются попытки "расшевелить" судно, блокирующее один из самых загруженных торговых маршрутов в мире.













