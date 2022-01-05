Протестующие в Казахстане выдвинули требования к власти: вспомнили об Украине и СССР

В протестующих в Казахстане появились новые требования, которые они донесли к власти. Из этих требований становится понятно, что одного снижения цены на газ уже слишком мало. Протестующие требуют принять важные политические шаги. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал "Протесты Казахстан".

Протесты в Казахстане. Фото - Telegram-канал ORDA

Первое требование – немедленное освобождение всех людей, которые были задержаны силовиками во время протестных акций. Второе требование – отставка всей верхушки власти – президента, председателя Совета Безопасности Казахстана, правительства и парламента.

Третье требование – протестующие хотят, чтобы временное правительство было создано из тех людей, которых они предложат и которых уважают и знают в обществе, а не те, кого определит сама власть. Четвертое требование – организация временным правительством перевыборов.

Обращает на себя внимание пятый пункт – официальное признание времени, когда страна входила в состав СССР, преступлением против постсоветских народов. Также не меньше удивляет шестой пункт – осуждение российской агрессии против Украины, что привело к аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Завершает список требований седьмой пункт, в котором идет речь о том, что Казахстан должен покинуть СНГ, ЕАЭС и другие союзы с РФ.

До этого требования протестующих касались в основном социально-экономических вопросов. Люди требовали, чтобы была снижена цена на газ и продукты, а также был снижен пенсионный возраст. Вину на коллапс в стране возлагали на правительство, поэтому требовали его отставки.

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