Несмотря на постоянные проблемы России в войне с Украиной, это не останавливает власти РФ совершать манипуляции в других странах Европы. Журналисты издания The Washington Post провели анализ конфиденциальных материалов, полученных от украинской разведки. По этим документам становится ясно, что Путин планирует установить контроль над одной из стран Восточной Европы.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Кроме документов от украинской разведки американское агентство новостей также использовало интервью с разными чиновниками. Все указывает на то, что Россия усиливает давление на Молдову.

В середине сентября в Молдове прошли большие митинги против нынешнего проевропейского лидера страны Майи Санду. За организацию митингов отвечал Илан Шор, он является лидером своей оппозиционной партии.

Российские чиновники хвалят Шора и обещают, что во время правления его партии в Молдове цены на газ будут ниже. Кроме того, Илана Шора хвалит и ФСБ. Российская спецслужба считает его удачной фигурой в попытках российских властей восстановить влияние на Молдову.

Западные дипломаты следят за ситуацией в Молдавии.

"После Украины Молдова — это та страна, на которой мы сосредотачиваем внимание", — сказал один западный чиновник.

Интересно, что Шора осуждают за воровство одного миллиарда долларов из молдавских банков. Пророссийский оппозиционер находится в Израиле, где скрывается от правосудия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за большими митингами в Молдове стоит пророссийский олигарх.

Также "Комментарии" писали о российском чиновнике, который на заседании ООН обвинил Украину в возможности применить биологическое оружие. Им оказался постоянный представитель России Василий Небензя. Также россиянин обвинил США в патенте на боевых комаров, которые смогут заражать смертельными болезнями людей.

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