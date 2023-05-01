Путина просят не приезжать в ЮАР: ему грозит арест

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Кравцев Сергей
Южная Африка через неофициальные каналы обратилась к Кремлю с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину не приезжать на саммит БРИКС, а принять участие через Zoom. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sunday Times".
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Как отмечается в публикации решение принято после того, как Претория обратилась за юридическими консультацией по поводу своих обязательств арестовать Путина.
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Путина пригласили принять участие в саммит глав пяти стран с развивающейся экономикой Бразилии, России, Индии, Китая и принимающей страны — Южной Африки.
ЮАР отказалась поддержать санкции против России или осудить ее агрессию против Украины. Однако выдача ордера на арест Путина Международным уголовным судом за насильственную депортацию украинских детей с оккупированной Россией территории, поставила правящую партию ЮАР в неловкое положение.
Южно-Африканская республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает ее исполнять решения МУС.
Как пишет Sunday Times, на прошедшей неделе президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий властей в связи с выдачей ордера на арест Путина.
По словами источника издания, комитет не сможет найти других вариантов, кроме как участия Путина в саммите по видеосвязи из Москвы.
Высокопоставленные чиновники подтвердили Sunday Times, что Претория ведет переговоры об этом с Москвой.
В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Это означает, что Претория, где в августе состоится саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), должна арестовать его по прибытии.
Власти ЮАР в апреле заявили, что намерены выйти из Римского статута, однако затем сообщили, что Южно-Африканская Республика остается участником Международного уголовного суда и будет продолжать последовательное применение международного права.
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