logo

BTC/USD

28607.11

ETH/USD

1850.23

LTC/USD

87.72

USD/UAH

37.65

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Остальной мир Путина просят не приезжать в ЮАР: ему грозит арест
commentss НОВОСТИ Все новости

Путина просят не приезжать в ЮАР: ему грозит арест

В ЮАР попросили Путина принять участие в саммите БРИКС через Zoom

сегодня, 10:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Южная Африка через неофициальные каналы обратилась к Кремлю с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину не приезжать на саммит БРИКС, а принять участие через Zoom. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sunday Times".

Путина просят не приезжать в ЮАР: ему грозит арест

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как отмечается в публикации решение принято после того, как Претория обратилась за юридическими консультацией по поводу своих обязательств арестовать Путина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Путина пригласили принять участие в саммит глав пяти стран с развивающейся экономикой Бразилии, России, Индии, Китая и принимающей страны — Южной Африки.

ЮАР отказалась поддержать санкции против России или осудить ее агрессию против Украины. Однако выдача ордера на арест Путина Международным уголовным судом за насильственную депортацию украинских детей с оккупированной Россией территории, поставила правящую партию ЮАР в неловкое положение.

Южно-Африканская республика входит в число стран, подписавших Римский статут, что обязывает ее исполнять решения МУС.

"У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать", — сказал газете представитель правительства ЮАР.

Как пишет Sunday Times, на прошедшей неделе президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил специальный правительственный комитет во главе с вице-президентом страны, который должен изучить варианты действий властей в связи с выдачей ордера на арест Путина.

По словами источника издания, комитет не сможет найти других вариантов, кроме как участия Путина в саммите по видеосвязи из Москвы.

Высокопоставленные чиновники подтвердили Sunday Times, что Претория ведет переговоры об этом с Москвой.

В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Это означает, что Претория, где в августе состоится саммит БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР), должна арестовать его по прибытии.

Власти ЮАР в апреле заявили, что намерены выйти из Римского статута, однако затем сообщили, что Южно-Африканская Республика остается участником Международного уголовного суда и будет продолжать последовательное применение международного права.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему все же состоялись телефонные переговоры Зеленского и Цзиньпина – какие от них ожидания.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/stay-away-or-we-ll-have-to-arrest-you-south-africa-tells-putin-dzwcpr88r
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!