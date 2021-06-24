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Разработчика популярного антивируса нашли повешенным в тюрьме

Джон Макаффи находился в барселонской тюрьме и ожидал экстрадиции в США

сегодня, 10:21
Автор:

Корольова Аліна

Шотландо-американського разработчика популярного антивируса McAfee Джона Макаффи нашли повешенным в барселонской тюрьме. Программист покончил с собой после того, как Верховный суд Испании объявил решение о его экстрадиции в США. Об этом сообщает издание Reuters.

Разработчика популярного антивируса нашли повешенным в тюрьме

Джон Макаффи. Фото: getty images

Как рассказал адвокат, Макаффи находился в тюрьме девять месяцев и это довело его до отчаяния.

Разработчик надеялся, что суд не отправит его в США, где он обвиняется в неуплате налогов. Во время судебного слушания в прошлом месяце 75-летний Макаффи сказал, что, учитывая его возраст, он проведет в тюрьме всю оставшуюся жизнь, если будет признан виновным в Соединенных Штатах.

"Я надеюсь, что испанский суд увидит несправедливость этого", — сказал он.

Также разработчик добавил, что Соединенные Штаты хотят использовать его в качестве примера.

Известно, что Джон Макаффи годами скрывался от властей США, ведь его обвиняли в уклонении от уплаты налогов и в мошенничестве с криптовалютой, пишет Reuters. Его задержали еще осенью в аэропорту Барселоны, когда он собирался лететь в Стамбул.

Прежде чем запустить первый в мире коммерческий антивирус в 1987 году, Макаффи сотрудничал с NASA, Xerox и Lockheed Martin. В 2011 году он продал свою компанию по разработке программного обеспечения и больше не был связан с этим бизнесом. Однако программа до сих пор носит его имя и насчитывает около 500 млн пользователей по всему миру.

Напомним, издание "Комментарии" писало что 13-летняя девочка похоронила маленькую сестру на заднем дворе дома. Как оказалось, она сделала это, потому что так приказала мама.  


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Источник: https://www.reuters.com/
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