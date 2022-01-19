Редкий черный бриллиант выставили на продажу: сколько он стоит

Уникальный массивный черный бриллиант весом 555,55 карата был выставлен на продажу. На аукционе по продаже камня в феврале можно будет заплатить криптовалютой. Об этом сообщает CNN.

Черный бриллиант, фото из Twitter/Lark Davis

Считается, что этот бриллиант образовался в результате метеоритного удара или откололся от столкнувшегося с нашей планетой "алмазоносного" астероида.

Продает его аукционный дом Sotheby's Dubai. Камень назвали "Энигмой". Сообщается, что обнаружить натуральный черный бриллиант такого размера – это большая редкость. Организаторы аукциона в Лондоне планируют продать камень не менее чем за 6,8 миллиона долларов. Сначала его будут экспонировать в Дубае и Лос-Анджелесе.

Черные бриллианты, также известные как алмазы Карбонадо, могли образоваться от 2,6 до 3,8 млрд лет назад. Такие камни содержат осборнит, минерал, присутствующий в метеоритах.

Никита Бинани, специалистка по ювелирным изделиям лондонского Sotheby's, назвала бриллиант "настоящим природным явлением". Интересно, что камень весит 555,55 карата и имеет 55 граней.

Как сообщал портал "Комментарии", ученые разработали медицинские бинты из клеток кожи. Такие биоматериалы будут использоваться для оказания первой медицинской помощи в космосе астронавтам NASA. Поскольку в условиях невесомости любое кровотечение очень опасно для жизни человека. Первый биопринтер для бинтов космонавты NASA получили еще в декабре для испытания в условиях невесомости. Пока они тестируют бинты без клеток.

Также мы писали, что в Ровенской области нашли рекордно большой янтарь. Вес такого камня составляет более 5 килограммов. Рекордный камень из Украины вошел в десятку крупнейших янтарных камней мира.

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