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Рейтинг Emojis в 2021 году: какими смайликами пользовались чаще всего

Известно, какие смайлики люди использовали чаще всего

сегодня, 09:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Рейтинг Emojis в 2021 году: какими смайликами пользовались чаще всего

Какими смайлами пользовались люди в этом году, фото из открытых источников

В конце года был составлен рейтинг наиболее популярных смайлов, которые пересылали в 2021 году пользователи Интернета. Согласно собранным данным, самым популярным эмодзи был смайл "Слезы радости"/ Tears of Joy. Об этом пишет The New York Times.

Этот смайл остается наиболее используемым независимо от того, из каких устройств писали его пользователи интернета. Все уже давно привыкли к эмодзы, ведь разговор без них кажется слишком официальным. Хотя значение некоторых эмодзы периодически меняется, однако люди очень часто ими пользуются в социальных сетях и мессенджерах. Всего существует более 3600 смайлов, каждый год эта цифра увеличивается.

Рейтинг эмодзи опубликовал консорциум Unicode. Популярный в этом году смайл занимал первое место и в 2020 и 2019 году. Даже пандемия не повлияла на вкусы и настроение пользователей. Во время пандемии наоборот все больше людей стали общаться через соцсети.

На втором месте — эмодзы "Красное сердце". На третьем — смайл " Катающийся от смеха ", на четвертом — "лайк", на пятом — "громкий плач".

По данным консорциума, в основном люди пользуются 100 лучшими смайлами, а это 82 процента от общего использования смайлов. За два года поднялся в рейтинге смайл "громкий плач", " Вечеринка" и "человек, закрывающий лицо".

Смайлики "Улыбающееся лицо с глазами сердца" и "Два сердца" опустились вниз в рейтинге. В меняющемся и непредсказуемом мире интересно увидеть, какие эмодзы популярны, а какие вообще не используются. Хотя улыбающееся лицо и растение цветок очень популярны среди пользователей во всем мире.

Как сообщал портал "Комментарии", Microsoft выпустила "уродливый" рождественский свитер.

Рейтинг Emojis в 2021 году: какими смайликами пользовались чаще всего - фото 2


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Источник: https://twitter.com/nytimes/status/1466565400230039555?t=BHCjt_jwA-kO281A5q6jXw&s=09
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