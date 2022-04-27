Россия и ООН: что так и не так с визитом Гуттериша к Путину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Среди прочего говорили о российском вторжении в Украину (которое Путин продолжает именовать "спецоперацией" и гуманитарной ситуации в Мариуполе. Что можно сказать по итогам встречи? А также о том, что Генеральная Ассамблея ООН в тот же день приняла резолюцию, которая обязывает проведение заседания ГА всякий раз, когда постоянными членами в Совете Безопасности применяется право вето. Жив ли еще такой "пациент" как ООН – или уже нет?



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В Кремле оставляют открытую опцию использования ООН в качестве спасательной палочки для себя



Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан считает, что сам визит Гутерриша в Москву выглядит очень странно. Особенно после того, как президент Зеленский публично настаивал три дня назад на том, чтобы сначала генсек ООН посетил Украину, в частности, разрушенные российской армией украинские города, а потом уже летел к Путину.



"Особенно бросаются в глаза такие неуместные протокольные элементы, как слишком теплые, даже дружеские, рукопожатия, слишком радужные улыбки и так далее", – отмечает эксперт.

По его мнению, можно выделить лишь два положительных момента этого визита.



"Во-первых, Гутерриш назвал действия России вторжением в Украину. Пусть и не войной, но и не "спецоперацией", как продолжают повторять как мантру русские. А во-вторых, фактически он заставил вылезти из Путина из бункера. И тот факт, что с ничего не решающим чиновником, но представляющим важный институт, фюрер 2.0 пошел на встречу, означает только одно – в Кремле не уверены в том, что им удастся военной силой заставить Украину капитулировать в той или иной форме. Следовательно, там оставляют открытую опцию использования ООН в качестве спасательной палочки для себя на будущих переговорах по завершению войны", – резюмирует Вадим Трюхан.

Что касается самой ООН, то, по словам дипломата, подавляющему большинству демократических государств уже давно очевидно, что эта организация свой потенциал исчерпала и нуждается в коренной перестройке.



"Даже не в реформе, а именно в перестройке, – акцентирует Вадим Трюхан. – И в вопросе процедуры принятия решений, и в аспекте инструментов, призванных обеспечивать дальнейшее выполнение принятых решений, и компетенции тех или иных органов".



ООН на исключение агрессора из своего состава, похоже, не способна

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский считает, что в последние годы ООН явно теряет свое влияние, а также способность принимать новые реалии – и тем более на них реагировать.



"Эта организация всё больше напоминает влиятельного чиновника, но уже в возрасте и в отставке. Ранее он был способен решать те или иные вопросы, причем достаточно эффективно. Но сейчас это в прошлом, – поясняет эксперт. – Сам факт заявлений генсека ООН в стиле "мы опять обеспокоены" и "нам кажется, что это всё-таки вторжение" говорит сам за себя. Тогда как весь цивилизованный мир, увидев кадры из Бучи, Мариуполя и так далее однозначно понимает, что речь идет о военных преступлений российской армии на территории Украины, Гутерришу что-то "кажется", он чем-то "обеспокоен". И абсолютно очевидные факты в его словах завуалированы под политическую дипломатию в рамках правового поля – в которых не мыслит, не действует и не живет РФ".

Владислав Дзивидзинский отмечает, что инструменты и предложения ООН (гуманитарные коридоры, миссии), безусловно, давно понятны стране-агрессору. Которая сама является частью этой организации и давно превратили подобные гуманитарные инструменты – в инструменты манипуляций. В том числе – фильтрации и вывоза украинцев на территорию РФ.



"В очередной раз предлагать что-то подобное государству-агрессору – это просто профанация деятельности (а точнее – подтверждение собственного бессилия) со стороны ООН. Давно очевидно, что Россия вышла из международного правового поля. И призывать агрессора, мыслящего категориями силы, к дипломатии – глупо. Всё равно, что пытаться убедить людоеда стать вегетарианцем", – уверен эксперт.

Он акцентирует – то, что реально может повлиять на Россию, делается сейчас другими организациями, тем же НАТО. И отдельными странами, активно помогающими Украине оружием и вводящими санкции против РФ.



"Ну, а Путин открыто издевался над гостем, проговаривая ему в лицо откровенный бред. Оправдывая факт вторжения в Украину "военным переворотом", с отсылкой к Революции Достоинства 2013-2014 годов. Еще и упирая на то, Россия действует, "согласно уставу ООН". После всего, что сотворила РФ, ее давно следовало исключить из ООН. Но, увы, ООН на это, похоже, не способна. И принятие резолюций в стиле того, что право вето постоянных членов Совбеза ООН (среди которых, как насмешка, остается Россия) – весьма слабая реакция на всё, что творит агрессор. Не только круглосуточно терзающий Украину (гибридную войну против которой РФ начала еще в 2014-м, равно как оккупацию части наших территорий), но и пугающий весь мир ядерной войной", – подчеркивает Владислав Дзивидзинский.

По его мнению, мы видим не просто медленную, но и неадекватную реакцию ООН.



"С сожалением приходятся констатировать, что организация, созданная после Второй мировой войны с целью не допустить ничего подобного в будущем, это таки допустила. И хоть "пациент" еще жив, но вряд ли дееспособен. Изменить это может лишь создание ООН реального инструментария для блокирования возможностей той же РФ использовать эту организацию в своих целях. В том числе – лишения России права вето, а то и вовсе исключения ее из рядов ООН. До лучших времен. И, конечно, следует серьезно переформатировать ООН, сделав ее способной отвечать на вызовы современности, а не жить прошлым", – резюмирует эксперт.

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