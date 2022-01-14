Рыночная капитализация Ford достигла исторического максимума: что известно

Рыночная стоимость Ford Motor впервые превысила 100 миллиардов долларов. 13 января акции автопроизводителя максимально выросли и достигли нового 20-летнего максимума. Сообщается, что максимум составил 25,87 долларов за акцию, а затем цена снизилась до 25,02 доллара. Об этом сообщают в CNBC.

Цена акций Ford рекордно выросла за 20 лет, фото из открытых источников

Рост акций был вызван планами Ford по увеличению производства электромобилей, включая кроссовер Mustang Mach-E и будущую электрическую версию своего бестселлерного пикапа F-150, который будет выпущен весной. Такие изменения являются частью плана обновления Ford. В октябре 2020 года сменили генерального директора компании, новым руководителем стал Джим Фарли.

Рыночная стоимость Ford составила 99,99 миллиарда долларов, что больше, чем стоимость General Motors (примерно 90 миллиардов долларов) и дороже стартапа электромобилей Rivian Automotive (72 миллиарда долларов).

Впрочем, Ford продолжает значительно отставать от Tesla, рыночная капитализация которой превышает 1 трлн долларов. Второй по уровню капитализации стала компания Toyota ($346 млрд), третьей – Volkswagen ($121 млрд). Ford стала четвертой в рейтинге по капитализации среди автопроизводителей.

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно, какие электрокары пользуются наибольшим спросом у украинцев. В 2021 году было зарегистрировано 8541 автомобиль, это на 18,9% больше, чем в прошлом. За последние пять лет с 2017 по 2021 год в Украине зарегистрировали 31 656 легковых автомобилей с электрическим приводом.

Также мы писали, что в Украине стартует новая государственная программа. Гражданам предлагают дешевые кредиты на покупку жилья и приобретение автомобилей.

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