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Самый высокий небоскреб планеты засиял цветами флага Украины (ВИДЕО)

Также на видеоролике прозвучал гимн Украины

сегодня, 08:35
Автор:

Елизавета Черных

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) решили поздравить Украину с 30-й годовщиной Независимости. Так, самое высокое здание планеты, Бурдж-Халифа, приняло окрас нашего государственного флага. Соответствующее видео обнародовали в  Twitter, передает УНИАН. 

Самый высокий небоскреб планеты засиял цветами флага Украины (ВИДЕО)

Самый высокий небоскреб планеты засиял цветами флага Украины - фото из открытых источников

"Сегодня ночью Бурдж-Халифа празднует День независимости Украины и желает ее народу мира и процветания", – сказано в сообщении. 

Кроме того, на видеоролике прозвучал гимн Украины. 

Это не впервые, когда Эмираты поддерживают наше государство таким способом. В прошлом году на День Независимости Бурдж-Халифа также засветился в желто-синими цветами флага Украины. А на официальной странице небоскреба в Instagram появилось поздравление украинцев с государственным праздником. Кроме того, в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в Дубай в феврале 2021 года, небоскреб также подсвечивали цветами флага. 

Отметим, что Бурдж-Халифа - это самый высокий небоскреб в мире, расположен в городе Дубай, столице Объединенных Арабских Эмиратов. На сегодня он является самым высоким сооружением планеты. Небоскреб достигает высоты более 800 метров, количество этажей — 162, а площадь его внутренних помещений составляет более 1 миллиона кв.м.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24 августа состоялось масштабное празднование 30-летия Независимости Украины. Эксперты подвели итоги мероприятия и рассказали, что получилось, что нет, и почему. Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что на празднование годовщины нашей независимости, украинской власти удалось привлечь достаточно большое количество иностранных делегаций. Но во многом это связано с тем, что за день до этого состоялся саммит Крымской платформы.



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Источник: https://www.unian.net/world/samyy-vysokiy-neboskreb-mira-zasiyal-v-cvetah-flaga-ukrainy-video-novosti-mira-11522629.html
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