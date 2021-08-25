Самый высокий небоскреб планеты засиял цветами флага Украины (ВИДЕО)

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) решили поздравить Украину с 30-й годовщиной Независимости. Так, самое высокое здание планеты, Бурдж-Халифа, приняло окрас нашего государственного флага. Соответствующее видео обнародовали в Twitter, передает УНИАН.

Самый высокий небоскреб планеты засиял цветами флага Украины - фото из открытых источников

"Сегодня ночью Бурдж-Халифа празднует День независимости Украины и желает ее народу мира и процветания", – сказано в сообщении.

Кроме того, на видеоролике прозвучал гимн Украины.

الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في #برج_خليفة! متمنين لهم المزيد من التقدّم والرخاء



Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2021

Это не впервые, когда Эмираты поддерживают наше государство таким способом. В прошлом году на День Независимости Бурдж-Халифа также засветился в желто-синими цветами флага Украины. А на официальной странице небоскреба в Instagram появилось поздравление украинцев с государственным праздником. Кроме того, в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в Дубай в феврале 2021 года, небоскреб также подсвечивали цветами флага.

Отметим, что Бурдж-Халифа - это самый высокий небоскреб в мире, расположен в городе Дубай, столице Объединенных Арабских Эмиратов. На сегодня он является самым высоким сооружением планеты. Небоскреб достигает высоты более 800 метров, количество этажей — 162, а площадь его внутренних помещений составляет более 1 миллиона кв.м.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 24 августа состоялось масштабное празднование 30-летия Независимости Украины. Эксперты подвели итоги мероприятия и рассказали, что получилось, что нет, и почему. Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что на празднование годовщины нашей независимости, украинской власти удалось привлечь достаточно большое количество иностранных делегаций. Но во многом это связано с тем, что за день до этого состоялся саммит Крымской платформы.





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