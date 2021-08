Самый высокий небоскреб планеты засиял цветами флага Украины (ВИДЕО)

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) решили поздравить Украину с 30-й годовщиной Независимости. Так, самое высокое здание планеты, Бурдж-Халифа, приняло окрас нашего государственного флага. Соответствующее видео обнародовали в Twitter, передает УНИАН.

Самый высокий небоскреб планеты засиял цветами флага Украины - фото из открытых источников

"Сегодня ночью Бурдж-Халифа празднует День независимости Украины и желает ее народу мира и процветания", – сказано в сообщении.

Кроме того, на видеоролике прозвучал гимн Украины.

الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في #برج_خليفة! متمنين لهم المزيد من التقدّم والرخاء



Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ