Санду распустила парламент: к чему могут привести новые выборы в Молдове

Президент Молдовы Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов, которые должны пройти 11 июля. Что это значит для Молдовы? К чему могут привести новые выборы? Как на ситуацию может влиять Россия? Что здесь важно для Украины? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Роспуск парламента в Молдове. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Не стоит рассматривать ситуацию в Молдове исходя из украинского опыта"

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко считает, что досрочные парламентские выборы в Молдове, первую очередь, означают окончание состояния неопределенности и затяжного политического кризиса.

"В ноябре прошлого года Майя Санду победила на выборах президента Молдовы, а в декабре состоялась ее инаугурация. В декабре же ушел в отставку премьер-министр Ион Кику, и правительство оказалось в статусе исполняющих обязанности", — напоминает эксперт.

По его словам, о том, что Санду намерена добиваться роспуска парламента и досрочных выборов, было ясно изначально.

"Молдова — парламентская республика и президент может стать полноценной политической фигурой и реализовать свою программу, только если опирается на большинство и правительство. В нынешнем парламенте большинство контролируют противники Санду – социалисты, — поясняет Артем Филипенко. — Изначально экс-президент и лидер социалистов Игорь Додон заявлял о готовности идти на выборы. Однако, когда уже все приближалось к моменту, когда будут соблюдены все необходимые процедуры для роспуска (в частности, должно было состоятся повторное голосование за кандидатуру премьер-министра, предложенную президентом), он передумал".

Эксперт отмечает, что социалисты сколотили большинство, в которое кроме них вошла группа Pentru Moldova, и предложили Санду выдвинуть премьером их кандидата. Президент отказалась и началась "война нервов"

Когда же истекли все сроки, установленные Конституцией для формирования правительства, Санду обратилась в Конституционный суд за разъяснениями, может ли она распустить парламент.

"При этом социалисты пытались всеми способами помешать этому. Они пошли на установление чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, поскольку при ЧП нельзя распускать парламент. Они попытались в нарушение Конституции сменить состав Конституционного суда, после того как он подтвердил право президента распустить парламент. В итоге в "войне нервов" верх взяла Майя Санду. Конституционный суд вначале отверг попытки парламентского большинства изменить его состав, а затем признал неконституционным решение о введении чрезвычайного положения. После этого президент издала декрет о проведении 11 июля досрочных выборов", — объясняет ситуацию Артем Филипенко.

Он отмечает, что новые выборы могут привести к перезагрузке парламента и, соответственно, правительства. Скорее всего, в парламент не попадут депутаты, в той или иной степени связанные с Демократической партией и ее бывшим лидером, олигархом Владом Плахотнюком, который ныне находится вне Молдовы.

По данным опросов, в парламент могут пройти три или четыре партии: пропрезидентская партии "Действие и солидарность" (PAS), Партия социалистов, нынешние союзники социалистов из партии "Шор" (названа в честь бизнесмена Илана Шора, который был осужден за причастность к хищению миллиарда долларов из банковской системы и находится в бегах) и, возможно, популистская "Наша партия", возглавляемая мэром Бельц Ренато Усатым.

"Пока прорисовываются два сценария, — считает Артем Филипенко. – Первый — абсолютная победа PAS и формирование ею однопартийного правительства. Второй вариант — формирование коалиционного правительства, в случае, если в парламент пройдет "Наша партия". В любом случае вся предыдущая история Молдовы, за исключением разве что периода нахождения у власти коммунистов в 2001-2009 годах, показывает, что формирование парламентской коалиции легким не будет".

Эксперт считает, у России достаточно рычагов влияния на ситуацию. И напоминает, что в прошлом году, первую тройку ведущих телеканалов занимали каналы, ретранслирующие российское телевидение. Причем два из них входят в информационный пул Партии социалистов. Так что информационное влияние России будет довольно сильным.

"Плюс Россия имеет возможности влиять и с помощью экономических рычагов, санкций для одних компаний и преференций для других, — акцентирует Артем Филипенко. — В последнее время, добавилось еще и фактор вакцины против COVID-19. Например, недавно Россия прислала несколько десятков тысяч доз своей вакцины в качестве гуманитарной помощи и экс-президент Додон на этом вдоволь попиарился".

Эксперт подчеркивает, что Партия социалистов — это откровенно враждебная Украине сила, которая сейчас проводит активную антиукраинскую пропаганду в Молдове. Поэтому поражение социалистов и победа пропрезидентской проевропейской партии — это уже позитивный момент. Есть возможность наладить конструктивный диалог и найти точки сближения между двумя нашими странами.

"С другой стороны, не стоит рассматривать ситуацию в Молдове исходя из украинского опыта, — отмечает Артем Филипенко. — Даже в условиях проевропейского и прозападного курса, Кишинев будет стараться избежать конфронтации с Москвой. Сегодня надежды, которые граждане Молдовы связывают с Майей Санду — это прежде всего надежды на внутренние изменения и преодоление коррупции. Вопрос геополитического выбора здесь, скорее, на втором месте. Кроме того, в украинско-молдавских отношениях есть проблемные вопросы, например, вопрос строительства Украиной гидроэлектростанций на Днестре или вопрос демаркации границы, которые не предполагают простых решений. Будут и сложные переговоры, и споры, и поиски компромиссов".

"В результате новых выборов в Молдове может, наконец, быть создана дееспособная власть"

Политэксперт, кандидат политических наук Александр Палий подчеркивает, что в результате новых выборов в Молдове может, наконец, быть создана дееспособная власть.

"Конституция Молдовы такова, что там это бывает довольно редко. Там создана специфическая конструкция парламентской республики, склонная умножать противоречия между президентом и парламентом", — отмечает эксперт.

Александр Палий акцентирует, что Молдова — естественный партнер и друг Украины, большинство наших интересов совпадают. В том числе в противодействии с РФ. Поэтому для Украины дееспособная власть в Молдове – важна.

"Такая власть, ориентированная на национальные интересы Молдовы, если она установится в результате победы коалиции Санду, будет способна проводить антикоррупционные реформы и ослаблять деструктивное влияние России в этой стране. Важным аргументом стала и позиция Конституционного суда. Теперь, скорее всего, выборы состоятся. Пока шансы коалиции, готовой поддержать президента Санду, выглядят немного более предпочтительно", — резюмирует Александр Палий.

Как сообщалось, эксперты спрогнозировали, как могут пройти выборы на 184-ом и 197-ом округах в Херсонской и Черкасской областях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!