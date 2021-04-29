Санду распустила парламент: к чему могут привести новые выборы в Молдове

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Таисия Ерохина
Президент Молдовы Майя Санду 28 апреля
подписала указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов,
которые должны пройти 11 июля. Что это значит для Молдовы? К чему могут
привести новые выборы? Как на ситуацию может влиять Россия? Что здесь важно для
Украины? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.
Роспуск парламента в Молдове. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Эксперт
Национального института стратегических исследований Артем Филипенко считает,
что досрочные парламентские выборы в Молдове, первую очередь, означают
окончание состояния неопределенности и затяжного политического кризиса.
"В ноябре прошлого
года Майя Санду победила на выборах президента Молдовы, а в декабре состоялась
ее инаугурация. В декабре же ушел в отставку премьер-министр Ион Кику, и правительство
оказалось в статусе исполняющих обязанности", — напоминает эксперт.
По его словам, о
том, что Санду намерена добиваться роспуска парламента и досрочных выборов,
было ясно изначально.
"Молдова —
парламентская республика и президент может стать полноценной политической
фигурой и реализовать свою программу, только если опирается на большинство и
правительство. В нынешнем парламенте большинство контролируют противники Санду
– социалисты, — поясняет Артем Филипенко. — Изначально экс-президент и лидер
социалистов Игорь Додон заявлял о готовности идти на выборы. Однако, когда уже
все приближалось к моменту, когда будут соблюдены все необходимые процедуры для
роспуска (в частности, должно было состоятся повторное голосование за
кандидатуру премьер-министра, предложенную президентом), он передумал".
Эксперт отмечает,
что социалисты сколотили большинство, в которое кроме них вошла группа Pentru Moldova,
и предложили Санду выдвинуть премьером их кандидата. Президент отказалась и
началась "война нервов"
Когда же истекли
все сроки, установленные Конституцией для формирования правительства, Санду
обратилась в Конституционный суд за разъяснениями, может ли она распустить
парламент.
"При этом
социалисты пытались всеми способами помешать этому. Они пошли на установление
чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, поскольку при ЧП
нельзя распускать парламент. Они попытались в нарушение Конституции сменить
состав Конституционного суда, после того как он подтвердил право президента
распустить парламент. В итоге в "войне нервов" верх взяла Майя Санду.
Конституционный суд вначале отверг попытки парламентского большинства изменить
его состав, а затем признал неконституционным решение о введении чрезвычайного
положения. После этого президент издала декрет о проведении 11 июля досрочных
выборов", — объясняет ситуацию Артем Филипенко.
Он отмечает, что
новые выборы могут привести к перезагрузке парламента и, соответственно,
правительства. Скорее всего, в парламент не попадут депутаты, в той или иной
степени связанные с Демократической партией и ее бывшим лидером, олигархом
Владом Плахотнюком, который ныне находится вне Молдовы.
По данным опросов,
в парламент могут пройти три или четыре партии: пропрезидентская партии
"Действие и солидарность" (PAS), Партия социалистов, нынешние
союзники социалистов из партии "Шор" (названа в честь бизнесмена
Илана Шора, который был осужден за причастность к хищению миллиарда долларов из
банковской системы и находится в бегах) и, возможно, популистская "Наша
партия", возглавляемая мэром Бельц Ренато Усатым.
"Пока прорисовываются
два сценария, — считает Артем Филипенко. – Первый — абсолютная победа PAS и
формирование ею однопартийного правительства. Второй вариант — формирование
коалиционного правительства, в случае, если в парламент пройдет "Наша
партия". В любом случае вся предыдущая история Молдовы, за исключением
разве что периода нахождения у власти коммунистов в 2001-2009 годах,
показывает, что формирование парламентской коалиции легким не будет".
Эксперт считает, у
России достаточно рычагов влияния на ситуацию. И напоминает, что в прошлом
году, первую тройку ведущих телеканалов занимали каналы, ретранслирующие
российское телевидение. Причем два из них входят в информационный пул Партии
социалистов. Так что информационное влияние России будет довольно сильным.
"Плюс Россия имеет
возможности влиять и с помощью экономических рычагов, санкций для одних
компаний и преференций для других, — акцентирует Артем Филипенко. — В
последнее время, добавилось еще и фактор вакцины против COVID-19. Например,
недавно Россия прислала несколько десятков тысяч доз своей вакцины в качестве
гуманитарной помощи и экс-президент Додон на этом вдоволь попиарился".
Эксперт подчеркивает, что Партия социалистов —
это откровенно враждебная Украине сила, которая сейчас проводит активную
антиукраинскую пропаганду в Молдове. Поэтому поражение социалистов и победа
пропрезидентской проевропейской партии — это уже позитивный момент. Есть
возможность наладить конструктивный диалог и найти точки сближения между двумя
нашими странами.
"С другой стороны, не стоит рассматривать ситуацию
в Молдове исходя из украинского опыта, — отмечает Артем Филипенко. — Даже в
условиях проевропейского и прозападного курса, Кишинев будет стараться избежать
конфронтации с Москвой. Сегодня надежды, которые граждане Молдовы связывают с
Майей Санду — это прежде всего надежды на внутренние изменения и преодоление
коррупции. Вопрос геополитического выбора здесь, скорее, на втором месте. Кроме
того, в украинско-молдавских отношениях есть проблемные вопросы, например,
вопрос строительства Украиной гидроэлектростанций на Днестре или вопрос демаркации
границы, которые не предполагают простых решений. Будут и сложные переговоры, и
споры, и поиски компромиссов".
Политэксперт, кандидат политических наук
Александр Палий подчеркивает, что в результате новых выборов в Молдове может,
наконец, быть создана дееспособная власть.
"Конституция Молдовы такова, что там это
бывает довольно редко. Там создана специфическая конструкция парламентской
республики, склонная умножать противоречия между президентом и парламентом", —
отмечает эксперт.
Александр Палий акцентирует, что Молдова —
естественный партнер и друг Украины, большинство наших интересов совпадают. В
том числе в противодействии с РФ. Поэтому для Украины дееспособная власть в
Молдове – важна.
"Такая власть, ориентированная на национальные
интересы Молдовы, если она установится в результате победы коалиции Санду,
будет способна проводить антикоррупционные реформы и ослаблять
деструктивное влияние России в этой
стране. Важным аргументом стала и позиция Конституционного суда. Теперь, скорее
всего, выборы состоятся. Пока шансы коалиции, готовой поддержать президента
Санду, выглядят немного более предпочтительно", — резюмирует Александр Палий.
Как сообщалось, эксперты спрогнозировали, как
могут пройти выборы на 184-ом и 197-ом округах в Херсонской и Черкасской
областях.
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