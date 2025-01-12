logo

BTC/USD

94836.26

ETH/USD

3273.89

LTC/USD

102.79

USD/UAH

42.98

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Остальной мир Санкции США против РФ в действии: Китай и Индия будут искать альтернативные пути поставки нефти
commentss НОВОСТИ Все новости

Санкции США против РФ в действии: Китай и Индия будут искать альтернативные пути поставки нефти

Новые санкции серьезно отразятся на экспорте российской нефти и заставят китайских независимых нефтепереработчиков снижать объемы производства.

сегодня, 17:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Из-за новых санкций США против российских нефтеперерабатывающих компаний и судов, китайские и индийские нефтепереработчики будут вынуждены искать новых поставщиков нефти с Ближнего Востока, Африки и Америки. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на трейдеров и аналитиков.

Санкции США против РФ в действии: Китай и Индия будут искать альтернативные пути поставки нефти

Российская нефть. Фото: из открытых источников

10 января Министерство финансов США ввело ограничения на российские нефтяные компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также на 183 судна, занимавшихся транспортировкой российской нефти в другие страны.

Большинство этих танкеров использовались для поставок нефти в Индию и Китай, поскольку после введения западных санкций и ограничений на цены страны "Группы семи" переместили основную торговлю российской нефтью из Европы в Азию. Часть танкеров также перевозила нефть из Ирана, также находящегося под международными санкциями.

Как сообщают источники, новые санкции серьезно отразятся на экспорте российской нефти и заставят китайских независимых нефтепереработчиков снижать объемы производства.

Среди санкционированных судов 143 являются нефтяными танкерами, отгрузившими в 2023 году более 530 миллионов баррелей российской нефти, что составляет около 42% от общего объема морского экспорта сырой нефти России. Из этих объемов около 300 миллионов баррелей было направлено в Китай, а большая часть остальных — в Индию.

Сингапурский трейдер сообщил, что санкционированные танкеры доставляли в Китай около 900 000 баррелей российской нефти ежедневно в течение последнего года.

По данным, импорт российской нефти в Индию за 11 месяцев 2024 года вырос на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,764 млн баррелей в день, что составляет 36% общего импорта страны. В Китае, с учетом снабжения трубопроводами, объем импорта увеличился на 2% до 2,159 миллиона баррелей в сутки, что составляет 20% общего импорта за этот период.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина продолжает эффективно использовать санкции как оружие против лиц, поддерживающих агрессивную политику кремля. В 2024 году удалось не только блокировать активы, но и взыскать миллиарды гривен в пользу государства.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/tougher-us-sanctions-curb-russian-oil-supply-china-india-2025-01-12/
Теги:

Новости

Все новости