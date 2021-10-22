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Секретная стратегия НАТО против России: к чему готовятся в Альянсе

В Альянсе говорят, что всегда готовы вести переговоры

сегодня, 14:05
Автор:

Козлова Альбіна
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В Брюсселе начался саммит ЕС. На отдельную встречу соберутся министры обороны стран, входящих в НАТО, для обсуждения стратегии защиты против агрессии. Об этом пишет Польское радио.

Секретная стратегия НАТО против России: к чему готовятся в Альянсе

В Брюсселе члены НАТО обговорят новую стратегию, фото из открытых источников

Известно, что рассмотрят стратегию обороны от ядерной атаки и кибератак. Новая более широкая и полная стратегия — это нечто большее, чем те планы обороны, которые есть в каждой стране. Поэтому журналисты говорят о том, что НАТО готовится отражать атаки ядерного оружия и хакерские атаки со стороны РФ или другой страны.

На встрече обсудят и вероятность агрессии со стороны России, а также все необходимые вопросы, чтобы провести саммит НАТО в Мадриде в 2022 году. Присутствующие обсудят и ситуацию с Талибаном в Афганистане.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберґа, отношения между НАТО и Россией на самом низком уровне за весь период, после того, как закончилась холодная война. В Альянсе готовы говорить, однако о безопасности и обороне все же заботятся, ведь Россия наращивает вооружения и располагает свою технику у границ Украины и в Беларуси. Поэтому в Альянсе придерживаются концепции сдерживания и обороны в евроатлантическом регионе.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина начала реализацию ПДЧ в НАТО. Украина уже де-факто реализует План действий по членству (ПДЧ) в НАТО в виде годовой национальной программы. Об этом сказал журналистам на полях форума AEF министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Надо ли это вступление, учитывая жесткие заявления России по этому поводу и не особое желание Альянса видеть в себе Украину? Издание "Комментарии" получило ответы на эти важные вопросы после общения с нашими экспертами.




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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2830898,%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E-%D0%BE%D0%B1%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%96%D0%B4-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B
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