Секретная стратегия НАТО против России: к чему готовятся в Альянсе

В Брюсселе начался саммит ЕС. На отдельную встречу соберутся министры обороны стран, входящих в НАТО, для обсуждения стратегии защиты против агрессии. Об этом пишет Польское радио.

В Брюсселе члены НАТО обговорят новую стратегию, фото из открытых источников

Известно, что рассмотрят стратегию обороны от ядерной атаки и кибератак. Новая более широкая и полная стратегия — это нечто большее, чем те планы обороны, которые есть в каждой стране. Поэтому журналисты говорят о том, что НАТО готовится отражать атаки ядерного оружия и хакерские атаки со стороны РФ или другой страны.

На встрече обсудят и вероятность агрессии со стороны России, а также все необходимые вопросы, чтобы провести саммит НАТО в Мадриде в 2022 году. Присутствующие обсудят и ситуацию с Талибаном в Афганистане.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберґа, отношения между НАТО и Россией на самом низком уровне за весь период, после того, как закончилась холодная война. В Альянсе готовы говорить, однако о безопасности и обороне все же заботятся, ведь Россия наращивает вооружения и располагает свою технику у границ Украины и в Беларуси. Поэтому в Альянсе придерживаются концепции сдерживания и обороны в евроатлантическом регионе.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина начала реализацию ПДЧ в НАТО. Украина уже де-факто реализует План действий по членству (ПДЧ) в НАТО в виде годовой национальной программы. Об этом сказал журналистам на полях форума AEF министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Надо ли это вступление, учитывая жесткие заявления России по этому поводу и не особое желание Альянса видеть в себе Украину? Издание "Комментарии" получило ответы на эти важные вопросы после общения с нашими экспертами.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!