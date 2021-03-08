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Ширина пропасти – 2 км: появилось фото гигантской трещины льда в Антарктиде

От Антарктиды откололся огромный айсберг площадью в полтора Киева

сегодня, 16:05
Автор:

Таисия Ерохина

В конце февраля огромный айсберг площадью 1290 квадратных километров отделился от шельфового ледника Бранта в Антарктиде. И вот удалось сделать фото огромной трещины крупным планом. Ширина пропасти составляет около 2 километров. Впечатляющие снимки опубликовала ВВС.

Ширина пропасти – 2 км: появилось фото гигантской трещины льда в Антарктиде

Фото из открытых источников

А74, как называют эту площадь, откололась от шельфового ледника Бранта около недели назад. Новые фотографии показывают расширяющийся разлом через день после откола. Снимки сделаны британским спутником Vision-1 для Британской антарктической службы.

У BAS есть исследовательская станция Галлея на Бранте, расположенная примерно в 23 км от разлома.

Ширина пропасти – 2 км: появилось фото гигантской трещины льда в Антарктиде - фото 2
Ширина пропасти – 2 км: появилось фото гигантской трещины льда в Антарктиде - фото 3
Ширина пропасти – 2 км: появилось фото гигантской трещины льда в Антарктиде - фото 4

Также в распоряжении BAS новые радиолокационные изображения, сделанные космическим кораблем ЕС Sentinel-1. Это дает более широкий вид на 150-метровую A74, выходящую в море Уэдделла в Антарктиде.

По данным спутниковых измерений, площадь составляет около 1290 кв. км. По любым меркам айсберг большой, хотя и не настолько, как гигантский A68, который откололся в июле 2017 года от шельфового ледника Ларсен С на западной стороне моря Уэдделла. Первоначально там было около 5800 кв. км, но с тех пор айсберг распался на множество мелких частей.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде зацвел снег: это надо видеть. Впечатляющие фото опубликовали украинские исследователи со станции Вернадского. Ученые отмечают, что "цветение снега" способствует изменению климата. Потому что из-за окраса снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Это, в свою очередь, вызывает дальнейшее развитие водорослей, а вместе с этим ускорение таяния.


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Источник: https://www.bbc.com/news/science-environment-56294690
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