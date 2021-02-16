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Сход ледника в Индии: более 40 человек погибли

На данный момент поисковые работы в Индии продолжаются, также ведутся работы по ликвидации последствий стихи

сегодня, 00:10
Автор:

Ольга Чародий

Сход ледника в северном штате Уттаракханд  официально унес жизни 41 человека. По официальной информации эта цифра – далеко не окончательная, ожидается, что результатом поисковых работ станет увеличение количества жертв стихии. На данный момент неизвестно точное число пропавших без вести, передает агентство ANI.

Сход ледника в Индии: более 40 человек погибли

Сход ледника (фото из открытых источников)

Масштабное наводнение, которое произошло в Индии 7 февраля в результате прорыва плотины, которая,  в свою очередь, стала результатом схода ледника с Гималайского хребта, привело к затоплению гидроэлектростанции "Ришиганга"  масштабным жертвам. Среди рабочих станции- по неофициальным данным их более 100.

На данный момент поисковые работы продолжаются, также ведутся работы по ликвидации последствий стихии. Спасатели уверяют – с каждым часом шансы найти живых людей сокращаются, сейчас вероятность сводится к 0.

Напомним, стихийное бедствие накрыло один из районов Индии. Сход ледника в Гималаях привел к смерти 18 жителей, более двухсот человек считаются пропавшими без вести.

Внезапное наводнение в районе Чамоли Уттаракханда, вызванного прорывом ледника в верховьях Гималаев смыло две гидроэлектростанции и разрушило пять мостов. В штате продолжаются межведомственные спасательные работы, поскольку власти эвакуировали тысячи людей из пострадавших районов. Еще около тридцати человек оказались в ловушке в туннеле длиной около 2,5 км, и спасатели работали всю ночь, чтобы спасти их. Операцию по освобождению граждан осложнялась завалами и слякотью. Для спасения жителей были задействованы военные — они выполнили приказ по освобождению попавших в беду граждан наряду со спасательными службами.



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Источник: https://aninews.in/
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