Сход ледника в Индии: более 40 человек погибли

Сход ледника в северном штате Уттаракханд официально унес жизни 41 человека. По официальной информации эта цифра – далеко не окончательная, ожидается, что результатом поисковых работ станет увеличение количества жертв стихии. На данный момент неизвестно точное число пропавших без вести, передает агентство ANI.

Сход ледника (фото из открытых источников)

Масштабное наводнение, которое произошло в Индии 7 февраля в результате прорыва плотины, которая, в свою очередь, стала результатом схода ледника с Гималайского хребта, привело к затоплению гидроэлектростанции "Ришиганга" масштабным жертвам. Среди рабочих станции- по неофициальным данным их более 100.

На данный момент поисковые работы продолжаются, также ведутся работы по ликвидации последствий стихии. Спасатели уверяют – с каждым часом шансы найти живых людей сокращаются, сейчас вероятность сводится к 0.

Напомним, стихийное бедствие накрыло один из районов Индии. Сход ледника в Гималаях привел к смерти 18 жителей, более двухсот человек считаются пропавшими без вести.

Внезапное наводнение в районе Чамоли Уттаракханда, вызванного прорывом ледника в верховьях Гималаев смыло две гидроэлектростанции и разрушило пять мостов. В штате продолжаются межведомственные спасательные работы, поскольку власти эвакуировали тысячи людей из пострадавших районов. Еще около тридцати человек оказались в ловушке в туннеле длиной около 2,5 км, и спасатели работали всю ночь, чтобы спасти их. Операцию по освобождению граждан осложнялась завалами и слякотью. Для спасения жителей были задействованы военные — они выполнили приказ по освобождению попавших в беду граждан наряду со спасательными службами.

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