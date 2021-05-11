Ситуация в Армении: почему парламент страны распустился

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Об этом сообщает "Европейская правда".

Новости Армении: почему парламент страны самораспустился. Фото: ria.ru

Решение о роспуске парламента было принято из-за того, что в стране не смогли избрать премьер-министра после отставки Никола Пашиняна. Кроме того, в стране проведут досрочные парламентские выборы. Они состоятся на сороковой день после роспуска парламента, то есть 20 июня.

Как сообщает издание, провал голосования за кандидатуру премьер-министра был формальностью: перед тем властная и оппозиционные партии договорились о проведении досрочных выборов — на фоне политического кризиса в Армении, который продолжается с осени 2020 году из-за войны в Нагорном Карабахе.

Стоит отметить, что первый раз голосование состоялось третьего мая.

Выборы состоялись, поскольку 25 апреля премьер-министр Армении Пашинян заявил, что уходит в отставку. Однако политик отметил, что продолжит исполнять обязанности до внеочередного голосования парламента.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян покаялся в своих ошибках и пообещал сделать из них выводы. 1 марта во время митинга в Ереване Никол Пашинян извинился перед участниками акции за допущенные правительством ошибки. И за те 2 года 10 месяцев, которые он у власти, также было совершено множество ошибок. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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