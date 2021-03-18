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Скончался президент Танзании Джон Магуфули

Танзания прекратила публиковать статистику по заболеваемости в апреле 2020 года

сегодня, 01:14
Автор:

Ольга Чародий

По официальной версии причиной смерти стал сердечный приступ. Информацию о смерти 61-летнего главы государства обнародовала Вице-президент страны Самиа Сулуху, сообщило агентство Bloomberg.

Скончался президент Танзании Джон Магуфули

Джон Магуфули (фото из открытых источников)

Президента Танзании не видели в течение нескольких недель после того, как появилась информация о его заражении коронавирусом.  В прессе появились  сообщения, что Магуфули в тяжелом состоянии находится в больнице в Кении и что у него на фоне заражения коронавирусом возникли проблемы с сердцем.  Ранее президент Танзании заявлял, в его стране нет COVID-19, ведь людей "защищают высшие силы".

В стране не было введено  карантинных ограничений и мер борьбы с пандемией. Магуфули отказывался вводить в стране локдаун из-за коронавируса и призывал жителей молиться в течение трех дней для борьбы с болезнью.

Напомним, У людей, медленно ходящих пешком, есть больше шансов умереть от коронавируса. Об этом передает ВВС со ссылкой на новое исследование.Исследователи в области здравоохранения из Лестера пришли к выводу, что у медленно ходящих людей с нормальным весом в 3,75 раза больше шансов умереть от вируса, чем у людей, ходящих быстро. Ведущий исследователь, профессор Том Йейтс сказал, что темпы ходьбы можно использовать, чтобы предсказать, подвергается ли кто-то более высокому риску заражения вирусом. Исследование, проведенное Национальным институтом медицинских исследований (NIHR) и Лестерским центром биомедицинских исследований, было разработано для изучения связи между индексом массы тела (ИМТ) и темпом ходьбы, о котором сообщают сами люди, с риском заражения тяжелым Covid-19 и смертностью. В проекте использовались данные, собранные у более чем 400 000 человек среднего возраста.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-17/tanzanian-president-magufuli-is-dead-vice-president-says?srnd=premium-europe
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