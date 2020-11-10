kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15295.91

ETH/USD

443.34

LTC/USD

59.03

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Остальной мир Событие года: конфликт в Нагорном Карабахе прекращен
commentss НОВОСТИ Все новости

Событие года: конфликт в Нагорном Карабахе прекращен

Об этом сообщил премьер-министр Армении и извинился перед собственным народом

сегодня, 00:03 comments1075
Автор:

Владимир Лавский

Событие года: конфликт в Нагорном Карабахе прекращен

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна подписала договор с Россией и Азербайджаном о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. 

"Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я лично приняла очень тяжелое решение для себя и всех нас.

Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01.00 Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненен для меня и нашего народа.

Это решение я принял в результате глубокого анализа военной ситуации и признательности людей, которые лучше всего обладают ситуацией. Также исходя из убеждения, что это лучшее решение в сложившейся ситуации. В ближайшие дни напишу об этом сообщение.

Это не победа, но поражения нет, пока не узнаешь сам. Мы никогда не узнаем себя и это должно стать началом нашего национального единства, эпохи возрождения.

Нужно проанализировать наши годы независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого.

Я встаю на колени перед всеми нашими жертвами. Преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, убийцами, генералами, волонтерами, которые защищали и защищали родину своей жизнью. Арцах спасли своими личностями.

Мы боролись до конца. И мы победим. Арцах стоит.

Да здравствует Армения. Да здравствует Арцах", — написал Пашинян. 

Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня на территории Азербайджана был сбит российский вертолет.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ