Событие года: конфликт в Нагорном Карабахе прекращен

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Владимир Лавский
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна подписала договор с Россией и Азербайджаном о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
"Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я лично приняла очень тяжелое решение для себя и всех нас.
Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01.00 Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненен для меня и нашего народа.
Это решение я принял в результате глубокого анализа военной ситуации и признательности людей, которые лучше всего обладают ситуацией. Также исходя из убеждения, что это лучшее решение в сложившейся ситуации. В ближайшие дни напишу об этом сообщение.
Это не победа, но поражения нет, пока не узнаешь сам. Мы никогда не узнаем себя и это должно стать началом нашего национального единства, эпохи возрождения.
Нужно проанализировать наши годы независимости, чтобы планировать свое будущее и не повторять ошибок прошлого.
Я встаю на колени перед всеми нашими жертвами. Преклоняюсь перед всеми нашими солдатами, убийцами, генералами, волонтерами, которые защищали и защищали родину своей жизнью. Арцах спасли своими личностями.
Мы боролись до конца. И мы победим. Арцах стоит.
Да здравствует Армения. Да здравствует Арцах", — написал Пашинян.
Как ранее сообщали "Комментарии", сегодня на территории Азербайджана был сбит российский вертолет.
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