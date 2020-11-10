kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.11.2020

BTC/USD

15289.37

ETH/USD

445.21

LTC/USD

59.07

НБУ 10.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Остальной мир Спикеру правительства Мирзояну потребовалась операция после драки с протестующими (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Спикеру правительства Мирзояну потребовалась операция после драки с протестующими (ВИДЕО)

По предварительным данным, здоровью политика ничего не угрожает.

сегодня, 04:32
Автор:

Владимир Лавский

Спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, который был избит разъяренной толпой, в настоящий момент оперируют, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время очередного прямого эфира. Слова Пашиняна передает "Спутник.Армения". 

Спикеру правительства Мирзояну потребовалась операция после драки с протестующими (ВИДЕО)

В свою очередь руководитель аппарата главы правительства Эдуард Агаджанян сообщил, что у Мирзояна травмы, но, к счастью, его жизни ничто не угрожает. 

Ранее "Комментарии" опубликовали видео, как толпа на улице встретила машину Мирзояна. 

Жители столицы увидели автомобиль, который принадлежит спикеру армянского парламента Арарату Мирзояну. Недолго думая, они заблокировали движение внедорожника, вытащили политика из машины и начали высказывать ему свои претензии. На кадрах видно, как Мирзоян пытается спастись, однако толпа его удерживает, начинается потасовка, где политику достается несколько сильных ударов в голову. На месте событий оказалась местная полиция, и дальше сложно предположить, что происходит, потому что камера не может дать четкого сигнала.   В последствии стало известно, что его забрала скорая с сильными ушибами головы. (по этическим соображениям мы даем кадры отдельной ссылкой) Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Легитимный". 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ru.armeniasputnik.am/politics/20201110/25254428/Spikera-NS-Armenii-operiruyut-izvestny-podrobnosti-o-sostoyanii-Ararata-Mirzoyana.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ