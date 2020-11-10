Спикеру правительства Мирзояну потребовалась операция после драки с протестующими (ВИДЕО)

Спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, который был избит разъяренной толпой, в настоящий момент оперируют, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время очередного прямого эфира. Слова Пашиняна передает "Спутник.Армения".

В свою очередь руководитель аппарата главы правительства Эдуард Агаджанян сообщил, что у Мирзояна травмы, но, к счастью, его жизни ничто не угрожает.

Ранее "Комментарии" опубликовали видео, как толпа на улице встретила машину Мирзояна.

Жители столицы увидели автомобиль, который принадлежит спикеру армянского парламента Арарату Мирзояну. Недолго думая, они заблокировали движение внедорожника, вытащили политика из машины и начали высказывать ему свои претензии. На кадрах видно, как Мирзоян пытается спастись, однако толпа его удерживает, начинается потасовка, где политику достается несколько сильных ударов в голову. На месте событий оказалась местная полиция, и дальше сложно предположить, что происходит, потому что камера не может дать четкого сигнала. В последствии стало известно, что его забрала скорая с сильными ушибами головы. (по этическим соображениям мы даем кадры отдельной ссылкой) Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Легитимный".





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