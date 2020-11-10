Протесты в Армении: демонстранты остановили автомобиль Мирзояна и до крови избили политика (ВИДЕО, 18+)

В ночь с понедельника на вторник начались массовые протесты по всей Армении после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян объявил, что Армения, Россия и Азербайджан подписали меморандум о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Сразу после этого по всей территории страны начались массовые волнения. Протестующие захватили здание правительства, где устроили погром. Судя по видео, после этого направились за город, где находятся правительственные дачи. В частности, дача самого Пашиняна.

По пути жители столицы увидели автомобиль, который принадлежит спикеру армянского парламента Арарату Мирзояну. Недолго думая, они заблокировали движение внедорожника, вытащили политика из машины и начали высказывать ему свои претензии. На кадрах видно, как Мирзоян пытается спастись, однако толпа его удерживает, начинается потасовка, где политику достается несколько сильных ударов в голову. На месте событий оказалась местная полиция, и дальше сложно предположить, что происходит, потому что камера не может дать четкого сигнала. В последствии стало известно, что его забрала скорая с сильными ушибами головы. (по этическим соображениям мы даем кадры отдельной ссылкой) Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Легитимный".





Как ранее сообщали "Комментарии", Россия после перемирия в Нагорном Карабахе отправила в регион более двух тысяч военных.

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