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Протесты в Армении: демонстранты остановили автомобиль Мирзояна и до крови избили политика (ВИДЕО, 18+)

Арарат Мирзоян попал под горячую руку демонстрантов

сегодня, 02:43
Автор:

Владимир Лавский

В ночь с понедельника на вторник начались массовые протесты по всей Армении после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян объявил, что Армения, Россия и Азербайджан подписали меморандум о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Протесты в Армении: демонстранты остановили автомобиль Мирзояна и до крови избили политика (ВИДЕО, 18+)

Сразу после этого по всей территории страны начались массовые волнения. Протестующие захватили здание правительства, где устроили погром. Судя по видео, после этого направились за город, где находятся правительственные дачи. В частности, дача самого Пашиняна. 

По пути жители столицы увидели автомобиль, который принадлежит спикеру армянского парламента Арарату Мирзояну. Недолго думая, они заблокировали движение внедорожника, вытащили политика из машины и начали высказывать ему свои претензии. На кадрах видно, как Мирзоян пытается спастись, однако толпа его удерживает, начинается потасовка, где политику достается несколько сильных ударов в голову. На месте событий оказалась местная полиция, и дальше сложно предположить, что происходит, потому что камера не может дать четкого сигнала.  В последствии стало известно, что его забрала скорая с сильными ушибами головы. (по этическим соображениям мы даем кадры отдельной ссылкой) Видео инцидента опубликовал телеграм-канал "Легитимный". 


Как ранее сообщали "Комментарии", Россия после перемирия в Нагорном Карабахе отправила в регион более двух тысяч военных. 


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Источник: https://t.me/legitimniy/5688
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