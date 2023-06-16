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Спонсоры сепаратистов. Москва отправляет в Карабах ударные дроны

Азербайджанский Карабах снова может стать самой горячей точкой Кавказа. Способствует этому Россия, поставляя ударные дроны из Китая

сегодня, 16:44
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Автор:

Виталий Войчук

Как пишут СМИ, именно Москва отправила армянской стороне китайские разведывательно-ударные дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo с системами сброса взрывчатки.

Спонсоры сепаратистов. Москва отправляет в Карабах ударные дроны

Россия поставляет в Карабах китайские ударные дроны

Согласно развединформации, распоряжение о поставках дронов отдал лично заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким. Нелегальной доставкой груза в азербайджанский Карабах в зону ответственности российского военного контингента руководил майор ВС РФ Леонид Садовой. За прием дронов у россиян со стороны сепаратистов отвечал артиллерист Норайр Нельсон Асланян. По данным ГУР, поставки основной партии дронов были осуществлены в последние несколько месяцев.


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Как отмечает Azfront, информацию ГУР о тайных поставках дронов армянским сепаратистам в Карабахе каналу предоставил тот же источник, который 13 мая сообщил о начале поставок в Армению французской военной техники. Через месяц эти данные подтвердил экс-советник Минобороны Франции Эммануэль Дюпюи.

Еще в марте были опубликованы данные, свидетельствующие о том, что Главное управление разведки держит в поле зрения связи РФ с Арменией в военной сфере. В апреле руководитель ГУР Буданов публично продемонстрировал, что его ведомство внимательно отслеживает военный контингент РФ в Карабахе.

Справка: DJI Mavic 3 Fly More Combo является едва ли не самым востребованным дроном в военных действиях в Украине – причем с обеих сторон. Он применяется для разведки, корректировки огня и бомбометания. Система сброса, устанавливаемая на этих дронах, позволяет сбрасывать взрывчатку общим весом до 500 г. Бомбометание осуществляется разово или порционно (поочередно) с высоты около 60 м. Максимальная высота – до 500 м, расстояние – до 30 км, максимальное время полета – 46 минут.



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Источник: https://telegraf.com.ua/mir/2023-06-15/5795777-rossiya-tayno-postavila-sotni-udarnykh-dronov-separatistam-v-karabakhe
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