Спонсоры сепаратистов. Москва отправляет в Карабах ударные дроны

Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Как пишут
СМИ, именно Москва отправила армянской стороне китайские
разведывательно-ударные дроны DJI Mavic 3 Fly More Combo с системами сброса
взрывчатки.
Россия поставляет в Карабах китайские ударные дроны
Согласно развединформации,
распоряжение о поставках дронов отдал лично заместитель начальника Генштаба РФ
Алексей Ким. Нелегальной доставкой груза в
азербайджанский Карабах в зону ответственности российского военного контингента
руководил майор ВС РФ Леонид Садовой. За прием
дронов у россиян со стороны сепаратистов отвечал артиллерист Норайр Нельсон
Асланян. По данным ГУР, поставки основной
партии дронов были осуществлены в последние несколько месяцев.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Как отмечает Azfront, информацию ГУР
о тайных поставках дронов армянским сепаратистам в Карабахе каналу предоставил тот же
источник, который 13 мая сообщил о начале поставок в Армению французской военной
техники. Через месяц эти данные подтвердил экс-советник
Минобороны Франции Эммануэль Дюпюи.
Еще в марте были опубликованы данные, свидетельствующие о том, что Главное управление разведки
держит в поле зрения связи РФ с Арменией в военной сфере. В апреле руководитель ГУР Буданов
публично продемонстрировал, что его ведомство
внимательно отслеживает военный контингент РФ в Карабахе.
Справка: DJI Mavic 3 Fly More Combo является едва ли не самым
востребованным дроном в военных действиях в Украине – причем с обеих сторон. Он применяется для разведки,
корректировки огня и бомбометания. Система сброса,
устанавливаемая на этих дронах, позволяет сбрасывать взрывчатку общим весом до
500 г. Бомбометание осуществляется разово или порционно (поочередно) с высоты
около 60 м. Максимальная высота – до 500 м, расстояние – до 30 км, максимальное
время полета – 46 минут.
Обсуждения
Новости