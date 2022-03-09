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Спортсменам из РФ и Белоруссии хотят запретить участвовать в международных спортивных соревнованиях

России и Беларуси запретят участвовать в международных соревнованиях

сегодня, 10:19
Автор:

Козлова Альбіна
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Спортсменам из РФ и Белоруссии хотят запретить участвовать в международных спортивных соревнованиях

Фото иллюстративное / Pixabay

На сайте Белого дома разместили заявление о том, что страны-агрессоры Россия и Беларусь не должны иметь право принимать, участвовать в каких-либо международных спортивных соревнованиях. Заявление подписали представители более 35 стран, в том числе Япония, Южная Корея, Мальта, Новая Зеландия, Австралия и другие.

"Неоправданная война россии против Украины, которую разрешило белорусское правительство, является отвратительным и грубым нарушением ее международных обязательств. Уважение прав человека и мирные отношения между народами являются основой международного спорта. Мы, как коллектив единомышленников, подтверждаем нашу поддержку позиции международных спортивных организаций , что: Россия и Белоруссия не должны иметь право принимать, участвовать в каких-либо международных спортивных соревнованиях или быть награжденными. в других странах", — говорится в заявлении.

Запрет на выступления и участие касается и футбольных клубов, спонсоров из организаций, связанных с российским или белорусским государствами.

"Мы призываем все международные спортивные федерации одобрить эти принципы и приветствуем всех тех, кто это уже сделал. Мы также приветствуем решение Международного паралимпийского комитета запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине. Эти ограничения должны действовать до тех пор. , пока сотрудничество в соответствии с основополагающими принципами международного права снова не станет возможным Мы призываем все международные спортивные организации и все соответствующие юридические органы не применять санкции к спортсменам, тренерам или должностным лицам, которые решили в одностороннем порядке расторгнуть свои контракты с российскими, белорусскими или украинскими клубами", — говорится в заявлении.

Подписавшиеся призвали международные спортивные организации продолжать демонстрировать свою солидарность с народом Украины, в том числе через поддержку продолжения украинского спорта.

Как сообщал портал, украинцы завоевали медали на Паралимпийских играх.


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Источник: https://www.state.gov/statement-on-russias-war-on-ukraine-international-sport/
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