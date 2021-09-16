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США, Британия и Австралия создали новый военный альянс

Инициатива получила название Aukus

сегодня, 10:54
Автор:

Кравцев Сергей

США, Великобритания и Австралия приняли решение о создании трехстороннего партнерства в сфере безопасности, направленного на противостояние Китаю. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

США, Британия и Австралия создали новый военный альянс

США, Британия и Австралия создали новый военный альянс Фото: fakty.com.ua

Инициатива уже даже получила название Aukus. О ее старте было озвучено президентом США Джо Байденом и главами правительств Борисом Джонсоном и Скоттом Моррисоном после брифингов в США, в которых соглашение было презентовано как такое, которое обьединяет три англоязычные страны.

Борис Джонсон высказал мнение, что новый альянс будет способствовать укреплению обороны трех государств и приведет к созданию новых рабочих мест. Интересно, что во время представления нового альянса ни одна из сторон не заявила напрямую, что новый союз ставит главным своим приоритетом – сдерживание Китая. 

Первым важным сигналом для всего мира стало то, что три страны следующие 18 месяцев будут работать над тем, чтобы создать план проекта, который поможет Австралии стать седьмой страной в мире, которая будет вооружена подводными лодками с ядерными реакторами. Они будут работать тише, чем подводные лодки на дизельном топливе и иметь гораздо больше шансов не быть обнаруженными противником. При этом Австралия четко заявила, что она не будет стремиться создавать ядерное оружие. Три станы отметили, что они намерены более плотно согласовывать свои внешние действия, как и реакцию на те или иные вызовы.

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Источник: https://www.theguardian.com/australia-news/2021/sep/15/australia-nuclear-powered-submarines-us-uk-security-partnership-aukus
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