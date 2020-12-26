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Стало известно, на сколько Япония закрывает границы

В ближайший месяц Япония закрыта для туристов

сегодня, 15:30
Автор:

Владимир Лавский

Япония закрывает на месяц границы для всех въезжающих, сообщило агентство "Киодо" со ссылкой на постановление правительства.

Стало известно, на сколько Япония закрывает границы

"Ограничения вводятся в порядке превентивных мер в связи с обнаружением нового штамма коронавируса в ряде стран", — отмечается в заявлении.

Меры будут действовать с 28 декабря 2020 года по 31 января 2021 года. В Японии COVID-19 заразились 218 385, выздоровели 180 032, погибли 3 052 человека.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Эфиопии во время теракта погибло 222 человека. 



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Источник: https://www.kyodonews.jp/english/
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